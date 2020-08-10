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دواء "ضعف جنسي" يدخل معركة "كورونا" مثبتاً كفاءته.. يستنشق عبر "الأنف"

دخل التجارب السريرية في أمريكا منذ يونيو ويعطى للحالات الخطرة والمتوسطة

اكتشف علماء أن دواءً مخصصاً لمواجهة ضعف الانتصاب "الضعف الجنسي" لدى الرجال، يمكن أن يسهم في علاج مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يحمل الدواء اسم "أفيبتاديل"، واسمه التجاري في بريطانيا "إنفيكورب"، لكنه لا يباع حتى الآن في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن موقع "بيوأرشيف" العلمي، أن العلاج دخل مرحلة التجارب السريرية "على البشر" في الولايات المتحدة، خلال شهر يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يدخل الدواء المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب قبل شهر سبتمبر المقبل، على أن تشمل من يعانون حالات خطيرة ومتوسطة.

ومن المقرر إعطاء نحو 300 مريض من هؤلاء في 5 مستشفيات أمريكية جرعة دواء يستنشقون منه عبر أنوفهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال النجاح، ستوسع دائرة الدواء لتعطى للمرضى الذين يعانون حالات معتدلة في المنازل، بغية تخفيف الضغوط على المستشفيات.

وأظهرت النتائج في التجارب الأولى تحسن صحة مرضى كورونا، بحيث استغنوا عن أجهزة التنفس الاصطناعي، بعد 3 أو 4 أيام من تلقي جرعة علاج من الدواء.

وقال الأطباء في أحد مستشفيات مدينة هيوستن بولاية تكساس، إن 16 مريضاً لم يعودوا بحاجة إلى هذه الأجهزة بعد استنشاق الدواء، في إشارة تظهر فعاليته في مواجهة الوباء.

وذكر الأطباء أن العلاج يعمل على وقف الالتهاب، ويوقف تكاثر فيروس كورونا في خلايا الرئة، مشيرين إلى أنه ساعد مرضى كانوا على وشك الموت على استعادة عافيتهم.

وكانت آلية عمل الدواء لمواجهة ضعف الانتصاب لدى الرجال تقوم على الحقن الموضعي مع مكوّن آخر يسمى "فينتولامين"، مما يؤدي إلى الانتصاب بعد نحو 5 دقائق.

فيروس كورونا الجديد

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دواء "ضعف جنسي" يدخل معركة "كورونا" مثبتاً كفاءته.. يستنشق عبر "الأنف"
سبق

اكتشف علماء أن دواءً مخصصاً لمواجهة ضعف الانتصاب "الضعف الجنسي" لدى الرجال، يمكن أن يسهم في علاج مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يحمل الدواء اسم "أفيبتاديل"، واسمه التجاري في بريطانيا "إنفيكورب"، لكنه لا يباع حتى الآن في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن موقع "بيوأرشيف" العلمي، أن العلاج دخل مرحلة التجارب السريرية "على البشر" في الولايات المتحدة، خلال شهر يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يدخل الدواء المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب قبل شهر سبتمبر المقبل، على أن تشمل من يعانون حالات خطيرة ومتوسطة.

ومن المقرر إعطاء نحو 300 مريض من هؤلاء في 5 مستشفيات أمريكية جرعة دواء يستنشقون منه عبر أنوفهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال النجاح، ستوسع دائرة الدواء لتعطى للمرضى الذين يعانون حالات معتدلة في المنازل، بغية تخفيف الضغوط على المستشفيات.

وأظهرت النتائج في التجارب الأولى تحسن صحة مرضى كورونا، بحيث استغنوا عن أجهزة التنفس الاصطناعي، بعد 3 أو 4 أيام من تلقي جرعة علاج من الدواء.

وقال الأطباء في أحد مستشفيات مدينة هيوستن بولاية تكساس، إن 16 مريضاً لم يعودوا بحاجة إلى هذه الأجهزة بعد استنشاق الدواء، في إشارة تظهر فعاليته في مواجهة الوباء.

وذكر الأطباء أن العلاج يعمل على وقف الالتهاب، ويوقف تكاثر فيروس كورونا في خلايا الرئة، مشيرين إلى أنه ساعد مرضى كانوا على وشك الموت على استعادة عافيتهم.

وكانت آلية عمل الدواء لمواجهة ضعف الانتصاب لدى الرجال تقوم على الحقن الموضعي مع مكوّن آخر يسمى "فينتولامين"، مما يؤدي إلى الانتصاب بعد نحو 5 دقائق.

10 أغسطس 2020 - 20 ذو الحجة 1441
01:52 PM

دواء "ضعف جنسي" يدخل معركة "كورونا" مثبتاً كفاءته.. يستنشق عبر "الأنف"

دخل التجارب السريرية في أمريكا منذ يونيو ويعطى للحالات الخطرة والمتوسطة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اكتشف علماء أن دواءً مخصصاً لمواجهة ضعف الانتصاب "الضعف الجنسي" لدى الرجال، يمكن أن يسهم في علاج مرض "كوفيد-19" الذي يسبّبه فيروس كورونا المستجد.

ووفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يحمل الدواء اسم "أفيبتاديل"، واسمه التجاري في بريطانيا "إنفيكورب"، لكنه لا يباع حتى الآن في الولايات المتحدة.

ونقلت الصحيفة عن موقع "بيوأرشيف" العلمي، أن العلاج دخل مرحلة التجارب السريرية "على البشر" في الولايات المتحدة، خلال شهر يونيو الماضي.

ومن المتوقع أن يدخل الدواء المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب قبل شهر سبتمبر المقبل، على أن تشمل من يعانون حالات خطيرة ومتوسطة.

ومن المقرر إعطاء نحو 300 مريض من هؤلاء في 5 مستشفيات أمريكية جرعة دواء يستنشقون منه عبر أنوفهم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال النجاح، ستوسع دائرة الدواء لتعطى للمرضى الذين يعانون حالات معتدلة في المنازل، بغية تخفيف الضغوط على المستشفيات.

وأظهرت النتائج في التجارب الأولى تحسن صحة مرضى كورونا، بحيث استغنوا عن أجهزة التنفس الاصطناعي، بعد 3 أو 4 أيام من تلقي جرعة علاج من الدواء.

وقال الأطباء في أحد مستشفيات مدينة هيوستن بولاية تكساس، إن 16 مريضاً لم يعودوا بحاجة إلى هذه الأجهزة بعد استنشاق الدواء، في إشارة تظهر فعاليته في مواجهة الوباء.

وذكر الأطباء أن العلاج يعمل على وقف الالتهاب، ويوقف تكاثر فيروس كورونا في خلايا الرئة، مشيرين إلى أنه ساعد مرضى كانوا على وشك الموت على استعادة عافيتهم.

وكانت آلية عمل الدواء لمواجهة ضعف الانتصاب لدى الرجال تقوم على الحقن الموضعي مع مكوّن آخر يسمى "فينتولامين"، مما يؤدي إلى الانتصاب بعد نحو 5 دقائق.

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