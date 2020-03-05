"أبو السيل" إلى رتبة "عقيد" بجازان

صدر الأمر الملكي السامي بترقية المقدم طبيب محمد أبو السيل استشاري طب الأسرة، والمشرف العام على المركز الطبي بقيادة حرس الحدود ومتابعة مصابي الحرب بالحد الجنوبي في منطقة جازان، إلى رتبته الجديدة "عقيد".

وأعرب العقيد طبيب محمد أبو السيل، عن شكره وامتنانه للثقة الملكية الغالية؛ واعدًا ببذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم المليك والوطن، وأن يكون عند حُسن ظن ولاة الأمر، ومعبرًا عن فخره واعتزازه بهذه الثقة الكريمة التي ستكون حافزًا له في مسيرة عمله.