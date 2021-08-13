بيريرا يغيب عن لقاء الطائي.. والهلال يغلق تحضيراته للمواجهة

أعلن نادي الهلال غياب المحترف البرازيلي "ماثيوس بيريرا" عن أول مواجهة للفريق في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الرياضي الجديد 2021/ 2022م، على أن يلتحق اللاعب بتدريبات الفريق الجماعية بعد مباراة "الطائي".



ميدانيًّا أغلق حامل لقب بطولة الدوري (فريق الهلال) مساء اليوم الجمعة صفحة تحضيراته لمواجهة ضيفه "الطائي" يوم غد السبت ضمن الجولة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



وعمد مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية إلى تطبيق جُمل تكتيكية متنوعة تأهبًا لمواجهة الغد، ثم توجَّه اللاعبون فور نهاية الحصة التدريبية إلى أحد الفنادق؛ وذلك نظير أعمال تجديد معسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي.



وتقرر أن يخوض الفريق بداية منافسات الموسم الرياضي 2021 / 2022م بأطقم فِرق كرة القدم الحالية، وذلك حتى نهاية عام 2021م.