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"الصحة" تحث الجميع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكدت على تطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كوورنا

أعلنت الصحة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1161) حالة مؤكدة وتعافي (1216) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9376) حالة منها (1579) حالة حرجة.

وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (458707) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (441860) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (15) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7471) حالة "يرحمهم الله جميعاً".كما تم إجراء (86073) فحصًا مخبريًا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الصحة" تحث الجميع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية
سبق

أعلنت الصحة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1161) حالة مؤكدة وتعافي (1216) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9376) حالة منها (1579) حالة حرجة.

وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (458707) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (441860) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (15) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7471) حالة "يرحمهم الله جميعاً".كما تم إجراء (86073) فحصًا مخبريًا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

07 يونيو 2021 - 26 شوّال 1442
04:14 PM

"الصحة" تحث الجميع على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أكدت على تطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار كوورنا

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
0
980

أعلنت الصحة عن إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل (1161) حالة مؤكدة وتعافي (1216) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (9376) حالة منها (1579) حالة حرجة.

وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع، وشدّدت في نفس الوقت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي للحد من انتشار فيروس كورونا.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (458707) حالات، وبلغ عدد حالات التعافي (441860) حالة .

وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد (15) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (7471) حالة "يرحمهم الله جميعاً".كما تم إجراء (86073) فحصًا مخبريًا.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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