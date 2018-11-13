"آل الشيخ": توجيه ولي العهد بترميم 130 مسجدًا تاريخيًا جمعوا بين الأصالة والمعاصرة

بتكلفة إجمالية تزيد على 50 مليون ريال في أكبر تبرع لبرنامج "إعمار المساجد"

أثنى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ على التوجيه الكريم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد - حفظه الله- بتأهيل وترميم 130 مسجدًا تاريخيًا، ضمن برنامج "إعمار المساجد التاريخية" الذي تشرف عليه الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالشراكة مع الوزارة.

وتفصيلاً، جاء ذلك في تغريدة للوزير آل الشيخ عبر حسابه بتويتر قال فيها : توجيه سمو ولي العهد -حفظه الله- بإعمار المساجد التاريخية خطوة عظيمة تجمع بين الأصالة والمعاصرة التي تتجه إليها المملكة في ظل القيادة الرشيدة.

ويأتي هذا الدعم السخي ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الأولى والتي تتضمن تأهيل 30 مسجدًا في 10 مناطق في المملكة بتكلفة إجمالية تزيد على 50 مليون ريال، ويعد هذا التبرع هو الأكبر في تاريخ البرنامج من حيث عدد المساجد والتكلفة الإجمالية له منذ انطلاقه قبل عشرين عامًا.