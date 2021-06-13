النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مسارات جديدة تشهدها الجامعات السعودية.. وهنا تعليق كاشف من وزير الثقافة

إدراج في التعليم العام والأهلي بعد اتفاق مع وزارة التعليم.. وشكر على التفاعل

بدأت بعض الجامعات السعودية بإدراج جزء من التخصصات الثقافية والفنية؛ وذلك بعد الاتفاق بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لإدراج هذه المسارات الجديدة في التعليم العام والأهلي.

وشكر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في تغريدة على "تويتر"؛ هذه الخطوة المتمثلة في استحداث كلية للثقافة والفنون في جامعة الملك سعود وبكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة عفت، وكذلك الماجستير في الآداب في الأدب المسرحي بجامعة الملك عبدالعزيز.

وقال الوزير في تغريدة على صفحته بـ"تويتر": "خطوة إلى نهضتنا الثقافية: كلية الثقافة والفنون في @_KSU، ‏بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في @EffatUniversity ، ‏ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في @kauweb ، شكرًا أخي @minister_moe_sa ، ‏شكرًا للجامعات على تفاعلهم #رؤية_المملكة_2030".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مسارات جديدة تشهدها الجامعات السعودية.. وهنا تعليق كاشف من وزير الثقافة
سبق

بدأت بعض الجامعات السعودية بإدراج جزء من التخصصات الثقافية والفنية؛ وذلك بعد الاتفاق بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لإدراج هذه المسارات الجديدة في التعليم العام والأهلي.

وشكر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في تغريدة على "تويتر"؛ هذه الخطوة المتمثلة في استحداث كلية للثقافة والفنون في جامعة الملك سعود وبكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة عفت، وكذلك الماجستير في الآداب في الأدب المسرحي بجامعة الملك عبدالعزيز.

وقال الوزير في تغريدة على صفحته بـ"تويتر": "خطوة إلى نهضتنا الثقافية: كلية الثقافة والفنون في @_KSU، ‏بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في @EffatUniversity ، ‏ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في @kauweb ، شكرًا أخي @minister_moe_sa ، ‏شكرًا للجامعات على تفاعلهم #رؤية_المملكة_2030".

13 يونيو 2020 - 21 شوّال 1441
12:06 PM

مسارات جديدة تشهدها الجامعات السعودية.. وهنا تعليق كاشف من وزير الثقافة

إدراج في التعليم العام والأهلي بعد اتفاق مع وزارة التعليم.. وشكر على التفاعل

A A A
بدر العتيبي - الرياض
4
4,743

بدأت بعض الجامعات السعودية بإدراج جزء من التخصصات الثقافية والفنية؛ وذلك بعد الاتفاق بين وزارة الثقافة ووزارة التعليم لإدراج هذه المسارات الجديدة في التعليم العام والأهلي.

وشكر وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان، وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، في تغريدة على "تويتر"؛ هذه الخطوة المتمثلة في استحداث كلية للثقافة والفنون في جامعة الملك سعود وبكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في جامعة عفت، وكذلك الماجستير في الآداب في الأدب المسرحي بجامعة الملك عبدالعزيز.

وقال الوزير في تغريدة على صفحته بـ"تويتر": "خطوة إلى نهضتنا الثقافية: كلية الثقافة والفنون في @_KSU، ‏بكالوريوس العلوم في الفنون السينمائية في @EffatUniversity ، ‏ماجستير الآداب في الأدب المسرحي في @kauweb ، شكرًا أخي @minister_moe_sa ، ‏شكرًا للجامعات على تفاعلهم #رؤية_المملكة_2030".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,053
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,668
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,618
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,170

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

"بدل الندرة" ومسؤولو الجامعات..!!

ماجد الحربي
وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

وزارة الصحة.. جهود مشهودة ومصداقية معهودة

علي آل شرمة
المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

المنظمة العالمية في إنعاش (كورونا)

عبدالله بن خميس العمري
رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

رحلة حول عالم الإعلام في (100) يوم

وحيد بغدادي
الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

الهلال الأحمر وتصوُّر الغيث..!

ماجد البريكان
اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

اعمل.. اضحك.. اقرأ.. الأهم لا تستسلم للفراغ

حسن آل عمير
حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

حلول "السكيورتي" لدى التقاعد وبنك الخبرة

عبدالغني الشيخ
ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

ما شبعتم نومًا يا موظفون..؟!

أحمد عجب
متى نتوقف عن الركض؟!

متى نتوقف عن الركض؟!

غسان محمد عسيلان
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة