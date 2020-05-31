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الحكومة اليمنية تجدِّد مطالبتها بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين مع مليشيا الحوثي

"الأرياني" دعا غوتيريش والمبعوث الأممي لتحمُّل مسؤولياتهما الإنسانية

جدَّدت الحكومة اليمنية مطالبتها بتنفيذ فوري لاتفاق تبادل الأسرى والمختطفين مع مليشيا الحوثي الانقلابية في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأكد معمر الأرياني، وزير الإعلام اليمني، في تصريح صحفي استعداد الحكومة لتنفيذ فوري لاتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل" حفاظًا على الأرواح، وتقديرًا للأوضاع الصحية والإنسانية التي تمرّ بها البلاد، وضَعْف الإجراءات الصحية والوقائية من جراء الحرب التي فجَّرها الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وحمَّل الوزير الأرياني مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين والمختطفين كافة، من قيادات في الدولة وسياسيين وإعلاميين وناشطين ومدنيين مختطفين في معتقلاتها غير القانونية، في ظل تفشي فيروس كورونا في العاصمة المختطفة صنعاء، ومناطق سيطرة الحوثي، والأنباء عن تسجيل إصابات في أحد المعتقلات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، سبأ.

ودعا ‏الأرياني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيتش إلى تحمُّل مسؤولياتهما الإنسانية في هذا الظرف الصعب، والتحرك العاجل للضغط على المليشيا لتنفيذ الاتفاق، وإطلاق المعتقلين والمختطفين كافة دون اجتزاء أو استثناء أو قيد أو شرط.

وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني

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الحكومة اليمنية تجدِّد مطالبتها بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين مع مليشيا الحوثي
سبق

جدَّدت الحكومة اليمنية مطالبتها بتنفيذ فوري لاتفاق تبادل الأسرى والمختطفين مع مليشيا الحوثي الانقلابية في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأكد معمر الأرياني، وزير الإعلام اليمني، في تصريح صحفي استعداد الحكومة لتنفيذ فوري لاتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل" حفاظًا على الأرواح، وتقديرًا للأوضاع الصحية والإنسانية التي تمرّ بها البلاد، وضَعْف الإجراءات الصحية والوقائية من جراء الحرب التي فجَّرها الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وحمَّل الوزير الأرياني مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين والمختطفين كافة، من قيادات في الدولة وسياسيين وإعلاميين وناشطين ومدنيين مختطفين في معتقلاتها غير القانونية، في ظل تفشي فيروس كورونا في العاصمة المختطفة صنعاء، ومناطق سيطرة الحوثي، والأنباء عن تسجيل إصابات في أحد المعتقلات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، سبأ.

ودعا ‏الأرياني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيتش إلى تحمُّل مسؤولياتهما الإنسانية في هذا الظرف الصعب، والتحرك العاجل للضغط على المليشيا لتنفيذ الاتفاق، وإطلاق المعتقلين والمختطفين كافة دون اجتزاء أو استثناء أو قيد أو شرط.

31 مايو 2020 - 8 شوّال 1441
12:13 AM

الحكومة اليمنية تجدِّد مطالبتها بتنفيذ اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين مع مليشيا الحوثي

"الأرياني" دعا غوتيريش والمبعوث الأممي لتحمُّل مسؤولياتهما الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - عدن
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جدَّدت الحكومة اليمنية مطالبتها بتنفيذ فوري لاتفاق تبادل الأسرى والمختطفين مع مليشيا الحوثي الانقلابية في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19).

وأكد معمر الأرياني، وزير الإعلام اليمني، في تصريح صحفي استعداد الحكومة لتنفيذ فوري لاتفاق السويد بشأن تبادل الأسرى والمختطفين على قاعدة "الكل مقابل الكل" حفاظًا على الأرواح، وتقديرًا للأوضاع الصحية والإنسانية التي تمرّ بها البلاد، وضَعْف الإجراءات الصحية والوقائية من جراء الحرب التي فجَّرها الانقلاب الحوثي المدعوم من إيران.

وحمَّل الوزير الأرياني مليشيا الحوثي كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين والمختطفين كافة، من قيادات في الدولة وسياسيين وإعلاميين وناشطين ومدنيين مختطفين في معتقلاتها غير القانونية، في ظل تفشي فيروس كورونا في العاصمة المختطفة صنعاء، ومناطق سيطرة الحوثي، والأنباء عن تسجيل إصابات في أحد المعتقلات، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، سبأ.

ودعا ‏الأرياني الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيتش إلى تحمُّل مسؤولياتهما الإنسانية في هذا الظرف الصعب، والتحرك العاجل للضغط على المليشيا لتنفيذ الاتفاق، وإطلاق المعتقلين والمختطفين كافة دون اجتزاء أو استثناء أو قيد أو شرط.

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