أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليوم الخميس، أنه سيتولى منصب رئيس البلاد مؤقتًا وفقًا للدستور. وبحسب "رويترز"، دعا "الناصر"، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إلى الوحدة بعد إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عامًا يوم الخميس.

رئيس البرلمان التونسي يتولى رئاسة الدولة مؤقتًا صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-07-25 أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليوم الخميس، أنه سيتولى منصب رئيس البلاد مؤقتًا وفقًا للدستور.



وبحسب "رويترز"، دعا "الناصر"، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إلى الوحدة بعد إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عامًا يوم الخميس.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440 03:48 PM

رئيس البرلمان التونسي يتولى رئاسة الدولة مؤقتًا دعا إلى الوحدة في خطاب بثه التلفزيون الرسمي





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أعلن رئيس البرلمان التونسي محمد الناصر، اليوم الخميس، أنه سيتولى منصب رئيس البلاد مؤقتًا وفقًا للدستور.



وبحسب "رويترز"، دعا "الناصر"، في خطاب بثه التلفزيون الرسمي، إلى الوحدة بعد إعلان وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي عن 92 عامًا يوم الخميس.