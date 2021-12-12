ورأَس البعثة الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية المهندس عبدالعزيز البنان، إضافة لمدرب المنتخب فراس سعده، ومساعد المدرب علي العمري، وشارك المنتخب السعودي في البطولة بخمسة لاعبين.

وحقق اللاعب عبدالله القحطاني الميدالية البرونزية في وزن 67 كجم، وفي وزن 48 كجم نال اللاعب عبدالملك العُمري الميدالية البرونزية، وفاز اللاعب عزام العمري بالميدالية الفضية في وزن 38 كجم.

حقق المنتخب السعودي للمواي تاي ثلاث ميداليات خلال مشاركته في بطولة العالم للمواي تاي 2021 التي أُقيمت في تايلاند خلال الفترة من 5 - 11 ديسمبر.

المنتخب السعودي للمواي تاي يحقق 3 ميداليات في بطولة العالم وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-12 حقق المنتخب السعودي للمواي تاي ثلاث ميداليات خلال مشاركته في بطولة العالم للمواي تاي 2021 التي أُقيمت في تايلاند خلال الفترة من 5 - 11 ديسمبر. وحقق اللاعب عبدالله القحطاني الميدالية البرونزية في وزن 67 كجم، وفي وزن 48 كجم نال اللاعب عبدالملك العُمري الميدالية البرونزية، وفاز اللاعب عزام العمري بالميدالية الفضية في وزن 38 كجم. ورأَس البعثة الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية المهندس عبدالعزيز البنان، إضافة لمدرب المنتخب فراس سعده، ومساعد المدرب علي العمري، وشارك المنتخب السعودي في البطولة بخمسة لاعبين.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 04:41 PM

اخر تعديل 12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443 07:29 PM

المنتخب السعودي للمواي تاي يحقق 3 ميداليات في بطولة العالم أُقيمت في تايلاند خلال الفترة من 5 - 11 ديسمبر بمشاركة 5 لاعبين





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حقق المنتخب السعودي للمواي تاي ثلاث ميداليات خلال مشاركته في بطولة العالم للمواي تاي 2021 التي أُقيمت في تايلاند خلال الفترة من 5 - 11 ديسمبر.

وحقق اللاعب عبدالله القحطاني الميدالية البرونزية في وزن 67 كجم، وفي وزن 48 كجم نال اللاعب عبدالملك العُمري الميدالية البرونزية، وفاز اللاعب عزام العمري بالميدالية الفضية في وزن 38 كجم.

ورأَس البعثة الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي للملاكمة التايلاندية المهندس عبدالعزيز البنان، إضافة لمدرب المنتخب فراس سعده، ومساعد المدرب علي العمري، وشارك المنتخب السعودي في البطولة بخمسة لاعبين.