تركي آل الشيخ: حققنا 80٪ من أهداف موسم الرياض في أول ١٠ أيام

رفع شكره وتقديره لسمو ولي العهد على دعمه ورؤيته وتوجيهاته

أعلن تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، اليوم الوصول إلى 80 ٪ من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، وذلك بعد مُضي عشرة أيام فقط من انطلاقته.

وبهذه المناسبة رفع آل الشيخ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه ورؤيته وتوجيهاته التي أسهمت في هذا النجاح.

ويُعد موسم الرياض، الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري، الموسم الأكبر في المملكة؛ إذ يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.