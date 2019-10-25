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تركي آل الشيخ: حققنا 80٪ من أهداف موسم الرياض في أول ١٠ أيام

رفع شكره وتقديره لسمو ولي العهد على دعمه ورؤيته وتوجيهاته

أعلن تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، اليوم الوصول إلى 80 ٪ من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، وذلك بعد مُضي عشرة أيام فقط من انطلاقته.

وبهذه المناسبة رفع آل الشيخ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه ورؤيته وتوجيهاته التي أسهمت في هذا النجاح.

ويُعد موسم الرياض، الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري، الموسم الأكبر في المملكة؛ إذ يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

هيئة الترفيه تركي آل الشيخ موسم الرياض فعاليات موسم الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تركي آل الشيخ: حققنا 80٪ من أهداف موسم الرياض في أول ١٠ أيام
سبق

أعلن تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، اليوم الوصول إلى 80 ٪ من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، وذلك بعد مُضي عشرة أيام فقط من انطلاقته.

وبهذه المناسبة رفع آل الشيخ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه ورؤيته وتوجيهاته التي أسهمت في هذا النجاح.

ويُعد موسم الرياض، الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري، الموسم الأكبر في المملكة؛ إذ يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
10:43 PM

تركي آل الشيخ: حققنا 80٪ من أهداف موسم الرياض في أول ١٠ أيام

رفع شكره وتقديره لسمو ولي العهد على دعمه ورؤيته وتوجيهاته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض، اليوم الوصول إلى 80 ٪ من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، وذلك بعد مُضي عشرة أيام فقط من انطلاقته.

وبهذه المناسبة رفع آل الشيخ الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على دعمه ورؤيته وتوجيهاته التي أسهمت في هذا النجاح.

ويُعد موسم الرياض، الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري، الموسم الأكبر في المملكة؛ إذ يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

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