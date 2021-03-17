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بودكاست "متمم" يناقش قطاع العقار والإسكان في "رؤية 2030"

تتناول تأثيرات القرارات الحكومية بتحمل "القيمة المضافة" و"التصرفات العقارية"

يناقش "بودكاست متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، قطاع العقار والإسكان في رؤية 2030، عبر استضافة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمنتجات السكنية مروان زواوي، في حلقة يبثها المركز مساء غدٍ.

وتتناول الحلقة عدة موضوعات، منها التقاء إستراتيجية الإسكان مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإسهام التقنية في تنفيذ مستهدفات الوزارة، إضافة إلى الشراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والقطاع الخاص ممثلاً في المطورين العقاريين والبنوك السعودية.

وسيُسلط الضوء على تأثيرات القرارات الحكومية بتحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة التصرفات العقارية بـ 5 % على القطاع العقاري والسكني في المملكة.

ويُعدّ برنامج بودكاست "متمم" أحد الأنشطة التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية؛ بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها في المجتمع السعودي.

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بودكاست "متمم" يناقش قطاع العقار والإسكان في "رؤية 2030"
سبق

يناقش "بودكاست متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، قطاع العقار والإسكان في رؤية 2030، عبر استضافة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمنتجات السكنية مروان زواوي، في حلقة يبثها المركز مساء غدٍ.

وتتناول الحلقة عدة موضوعات، منها التقاء إستراتيجية الإسكان مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإسهام التقنية في تنفيذ مستهدفات الوزارة، إضافة إلى الشراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والقطاع الخاص ممثلاً في المطورين العقاريين والبنوك السعودية.

وسيُسلط الضوء على تأثيرات القرارات الحكومية بتحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة التصرفات العقارية بـ 5 % على القطاع العقاري والسكني في المملكة.

ويُعدّ برنامج بودكاست "متمم" أحد الأنشطة التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية؛ بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها في المجتمع السعودي.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
12:14 AM

بودكاست "متمم" يناقش قطاع العقار والإسكان في "رؤية 2030"

تتناول تأثيرات القرارات الحكومية بتحمل "القيمة المضافة" و"التصرفات العقارية"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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يناقش "بودكاست متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، قطاع العقار والإسكان في رؤية 2030، عبر استضافة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمنتجات السكنية مروان زواوي، في حلقة يبثها المركز مساء غدٍ.

وتتناول الحلقة عدة موضوعات، منها التقاء إستراتيجية الإسكان مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإسهام التقنية في تنفيذ مستهدفات الوزارة، إضافة إلى الشراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والقطاع الخاص ممثلاً في المطورين العقاريين والبنوك السعودية.

وسيُسلط الضوء على تأثيرات القرارات الحكومية بتحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة التصرفات العقارية بـ 5 % على القطاع العقاري والسكني في المملكة.

ويُعدّ برنامج بودكاست "متمم" أحد الأنشطة التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية؛ بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها في المجتمع السعودي.

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