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فِرَق الهلال الأحمر بالحج تُجري 4 حالات ولادة و9 إنعاش قلبي

ضمن 13 حالة إسعافية مميزة تعكس الجهود الكبيرة في مكة والمشاعر

شهدت العمليات الإسعافية لفِرَق الهلال الأحمر السعودي، خلال موسم الحج لعام 1440هـ، أكثر من 13 حالة إسعافية مميزة تعكس الجهود الكبيرة التي قدّمتها الفِرَق الإسعافية لضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة والمشاعر.

ونجحت الفِرَق الإسعافية للهلال الأحمر خلال أيام الحج، في إجراء 4 حالات ولادة ناجحة، و9 حالات إنعاش قلبي رئوي قامت بها الفِرَق الإسعافية التابعة لعنايات الحرم المكي الشريف ومركزي الزاهر وبطحاء قريش.

وتبذل الفِرَق الإسعافية للهلال الأحمر، قصارى جهدها للمحافظة على صحة وسلامة الحجاج في كافة نطاقات العاصمة المقدسة، والحرم المكي الشريف، والمشاعر المقدسة، وتقديم أرقى الخدمات الإسعافية حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين.

موسم الحج لعام 1440هـ الحج 1440هـ الحج

الرئيسية/ المملكة / محليات

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فِرَق الهلال الأحمر بالحج تُجري 4 حالات ولادة و9 إنعاش قلبي
سبق

شهدت العمليات الإسعافية لفِرَق الهلال الأحمر السعودي، خلال موسم الحج لعام 1440هـ، أكثر من 13 حالة إسعافية مميزة تعكس الجهود الكبيرة التي قدّمتها الفِرَق الإسعافية لضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة والمشاعر.

ونجحت الفِرَق الإسعافية للهلال الأحمر خلال أيام الحج، في إجراء 4 حالات ولادة ناجحة، و9 حالات إنعاش قلبي رئوي قامت بها الفِرَق الإسعافية التابعة لعنايات الحرم المكي الشريف ومركزي الزاهر وبطحاء قريش.

وتبذل الفِرَق الإسعافية للهلال الأحمر، قصارى جهدها للمحافظة على صحة وسلامة الحجاج في كافة نطاقات العاصمة المقدسة، والحرم المكي الشريف، والمشاعر المقدسة، وتقديم أرقى الخدمات الإسعافية حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
01:42 PM
اخر تعديل
13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440
03:05 PM

فِرَق الهلال الأحمر بالحج تُجري 4 حالات ولادة و9 إنعاش قلبي

ضمن 13 حالة إسعافية مميزة تعكس الجهود الكبيرة في مكة والمشاعر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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شهدت العمليات الإسعافية لفِرَق الهلال الأحمر السعودي، خلال موسم الحج لعام 1440هـ، أكثر من 13 حالة إسعافية مميزة تعكس الجهود الكبيرة التي قدّمتها الفِرَق الإسعافية لضيوف الرحمن في العاصمة المقدسة والمشاعر.

ونجحت الفِرَق الإسعافية للهلال الأحمر خلال أيام الحج، في إجراء 4 حالات ولادة ناجحة، و9 حالات إنعاش قلبي رئوي قامت بها الفِرَق الإسعافية التابعة لعنايات الحرم المكي الشريف ومركزي الزاهر وبطحاء قريش.

وتبذل الفِرَق الإسعافية للهلال الأحمر، قصارى جهدها للمحافظة على صحة وسلامة الحجاج في كافة نطاقات العاصمة المقدسة، والحرم المكي الشريف، والمشاعر المقدسة، وتقديم أرقى الخدمات الإسعافية حتى عودتهم إلى أوطانهم سالمين.

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