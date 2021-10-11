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"التدريب التقني" تنظّم المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع

بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي قطاع الأعمال المحليين والدوليين

تنظّم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع "STCEX 2021"، برعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حمد آل الشيخ؛ خلال الفترة من 19 إلى 21 ربيع الأول للعام الجاري 1443هـ؛ الموافق 25 إلى 27 أكتوبر بمدينة الرياض.

ويعد المؤتمر، الذي تشارك فيه نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي قطاع الأعمال المحليين والدوليين، وعدد من المسؤولين الحكوميين، من المؤتمرات الدولية التي يتناول فيها المختصون، المعلومات والخبرات وأحدث المستجدات والتجارب حول التعليم والتدريب التقني والمهني.

وقدّم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمها الدائم لكل ما يتعلق بالتدريب التقني والمهني.

وقال "الفهيد": "بعد إطلاق سمو سيدي ولي العهد، برنامج تنمية القدرات البشرية؛ سيُناقش المؤتمر مجموعة من الأوراق العلمية التي ترتكز على ثلاث محاور رئيسة، هي: مهارات المستقبل والتدريب التقني والمهني والتنمية المستدامة والاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني، حيث تُقام على هامش المؤتمر ورش عمل تدريبية ومعرض لقطاع الأعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة".

وأضاف: يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات والتجارب والمبادرات في مجال التدريب التقني والمهني، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير القوى البشرية والبرامج والمناهج في التدريب التقني والمهني ومواءمتها مع مهارات مهن المستقبل، وعرض دور التعليم والتدريب التقني والمهني في التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التي تواجه التدريب التقني والمهني في ظل الثورة الصناعية الرابعة، واستعراض أبرز التجارب الناجحة للاستثمار والخصخصة في مجال التدريب التقني والمهني.

وأردف "الفهيد": كما يهدف الى بحث سُبل التعاون والتكامل بين جهات التدريب والتوظيف ودعم ريادة الأعمال، واستعراض نماذج لأحدث البرامج التدريبية المحلية والدولية".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التدريب التقني" تنظّم المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع
سبق

تنظّم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع "STCEX 2021"، برعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حمد آل الشيخ؛ خلال الفترة من 19 إلى 21 ربيع الأول للعام الجاري 1443هـ؛ الموافق 25 إلى 27 أكتوبر بمدينة الرياض.

ويعد المؤتمر، الذي تشارك فيه نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي قطاع الأعمال المحليين والدوليين، وعدد من المسؤولين الحكوميين، من المؤتمرات الدولية التي يتناول فيها المختصون، المعلومات والخبرات وأحدث المستجدات والتجارب حول التعليم والتدريب التقني والمهني.

وقدّم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمها الدائم لكل ما يتعلق بالتدريب التقني والمهني.

وقال "الفهيد": "بعد إطلاق سمو سيدي ولي العهد، برنامج تنمية القدرات البشرية؛ سيُناقش المؤتمر مجموعة من الأوراق العلمية التي ترتكز على ثلاث محاور رئيسة، هي: مهارات المستقبل والتدريب التقني والمهني والتنمية المستدامة والاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني، حيث تُقام على هامش المؤتمر ورش عمل تدريبية ومعرض لقطاع الأعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة".

وأضاف: يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات والتجارب والمبادرات في مجال التدريب التقني والمهني، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير القوى البشرية والبرامج والمناهج في التدريب التقني والمهني ومواءمتها مع مهارات مهن المستقبل، وعرض دور التعليم والتدريب التقني والمهني في التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التي تواجه التدريب التقني والمهني في ظل الثورة الصناعية الرابعة، واستعراض أبرز التجارب الناجحة للاستثمار والخصخصة في مجال التدريب التقني والمهني.

وأردف "الفهيد": كما يهدف الى بحث سُبل التعاون والتكامل بين جهات التدريب والتوظيف ودعم ريادة الأعمال، واستعراض نماذج لأحدث البرامج التدريبية المحلية والدولية".

11 أكتوبر 2021 - 5 ربيع الأول 1443
01:58 PM

"التدريب التقني" تنظّم المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع

بمشاركة نخبة من الخبراء وممثلي قطاع الأعمال المحليين والدوليين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تنظّم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، المؤتمر والمعرض التقني السعودي التاسع "STCEX 2021"، برعاية وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة الدكتور حمد آل الشيخ؛ خلال الفترة من 19 إلى 21 ربيع الأول للعام الجاري 1443هـ؛ الموافق 25 إلى 27 أكتوبر بمدينة الرياض.

ويعد المؤتمر، الذي تشارك فيه نخبة من الخبراء والباحثين وممثلي قطاع الأعمال المحليين والدوليين، وعدد من المسؤولين الحكوميين، من المؤتمرات الدولية التي يتناول فيها المختصون، المعلومات والخبرات وأحدث المستجدات والتجارب حول التعليم والتدريب التقني والمهني.

وقدّم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور أحمد بن فهد الفهيد؛ شكره وتقديره لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على دعمها الدائم لكل ما يتعلق بالتدريب التقني والمهني.

وقال "الفهيد": "بعد إطلاق سمو سيدي ولي العهد، برنامج تنمية القدرات البشرية؛ سيُناقش المؤتمر مجموعة من الأوراق العلمية التي ترتكز على ثلاث محاور رئيسة، هي: مهارات المستقبل والتدريب التقني والمهني والتنمية المستدامة والاستثمار في التعليم والتدريب التقني والمهني، حيث تُقام على هامش المؤتمر ورش عمل تدريبية ومعرض لقطاع الأعمال والجهات الحكومية ذات العلاقة".

وأضاف: يهدف المؤتمر إلى تبادل الخبرات ومناقشة أحدث المستجدات والتجارب والمبادرات في مجال التدريب التقني والمهني، إضافة إلى مناقشة سبل تطوير القوى البشرية والبرامج والمناهج في التدريب التقني والمهني ومواءمتها مع مهارات مهن المستقبل، وعرض دور التعليم والتدريب التقني والمهني في التنمية المستدامة، ومناقشة التحديات التي تواجه التدريب التقني والمهني في ظل الثورة الصناعية الرابعة، واستعراض أبرز التجارب الناجحة للاستثمار والخصخصة في مجال التدريب التقني والمهني.

وأردف "الفهيد": كما يهدف الى بحث سُبل التعاون والتكامل بين جهات التدريب والتوظيف ودعم ريادة الأعمال، واستعراض نماذج لأحدث البرامج التدريبية المحلية والدولية".

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