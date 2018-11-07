وزير التجارة يكرم "البقمي" ويقلّده وسام حماية المستهلك

لدوره في مجال تعزيز ثقافة المستهلكين

كرَّم وزير التجارة والاستثمار ماجد بن عبدالله القصبي، بمقر الوزارة في الرياض، الأكاديمي والمتخصص بالتجارة الإلكترونية في قنوات التواصل الاجتماعي "فهد البقمي"؛ لدوره في مجال تعزيز ثقافة حماية المستهلكين، وتنويرهم بدورهم وحقوقهم في مجال التسوق الإلكتروني.

جاء ذلك خلال حفل تكريم رجال الرقابة والمواطنين المبلغين والمهتمين بحقوق المستهلك، الذي أقامته الوزارة؛ حيث أكد الوزير أهمية تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتكامل الجهود، مبينًا أن المواطن والقطاع الخاص شريكان للجهات الحكومية في العمل الرقابي وحماية المستهلك.

من جانبه، أعرب فهد البقمي عن اعتزازه بهذا التكريم ونيله وسامَ حماية المستهلك، مشيرًا إلى أن تكريم وزارة التجارة والاستثمار له، ممثلة في الوزير، قلادة شرف يعتزُّ بها كثيرًا، وستمثِّل له حافزًا قويًّا للمضيّ قدمًا في مجال نشر ثقافة المستهلكين، والإسهام في حفظ حقوقهم، وكشف الغش والتقليد والتلاعب في السلع والخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلى أن ما قام به في هذا الصدد يأتي انطلاقًا من دوره تجاه الوطن والمواطن.