النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز 9 ملايين و226 ألف وفاة

12 بلدًا تأثر بالموجة الرابعة

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بلوغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 9 ملايين و33 ألفًا و788 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان اليوم: إن عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة ارتفع في نفس التاريخ إلى 225 ألفًا و489 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 8 ملايين و265 ألفًا و327 حالة.

وأضاف أن 12 بلدًا أفريقيًا تأثر بالموجة الرابعة، من بينها أربعة بلدان قد تظهر علامات أكثر خطورة للعدوى، مشيرًا إلى أن جنوب القارة الأفريقية يعد المنطقة الأكثر تضررًا، يليها شمال أفريقيا ثم شرقها ثم منطقة وسط أفريقيا.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز 9 ملايين و226 ألف وفاة
سبق

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بلوغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 9 ملايين و33 ألفًا و788 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان اليوم: إن عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة ارتفع في نفس التاريخ إلى 225 ألفًا و489 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 8 ملايين و265 ألفًا و327 حالة.

وأضاف أن 12 بلدًا أفريقيًا تأثر بالموجة الرابعة، من بينها أربعة بلدان قد تظهر علامات أكثر خطورة للعدوى، مشيرًا إلى أن جنوب القارة الأفريقية يعد المنطقة الأكثر تضررًا، يليها شمال أفريقيا ثم شرقها ثم منطقة وسط أفريقيا.

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443
04:37 PM

كورونا في القارة الأفريقية.. الإصابات تتجاوز 9 ملايين و226 ألف وفاة

12 بلدًا تأثر بالموجة الرابعة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
4
322

أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، بلوغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في القارة الأفريقية 9 ملايين و33 ألفًا و788 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال المركز في بيان اليوم: إن عدد الوفيات الناجمة عن الجائحة ارتفع في نفس التاريخ إلى 225 ألفًا و489 حالة، فيما بلغت حالات التعافي 8 ملايين و265 ألفًا و327 حالة.

وأضاف أن 12 بلدًا أفريقيًا تأثر بالموجة الرابعة، من بينها أربعة بلدان قد تظهر علامات أكثر خطورة للعدوى، مشيرًا إلى أن جنوب القارة الأفريقية يعد المنطقة الأكثر تضررًا، يليها شمال أفريقيا ثم شرقها ثم منطقة وسط أفريقيا.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,621
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,812
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,483
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,420

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة