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"الدفاع المدني" ينقذ عائلة من جنسية عربية احتجزها حريق في جدة

"القرني": تأثر أفراد العائلة جراء استنشاق الأدخنة بأعراض اختناق بسيطة

أنقذت فرق الدفاع المدني بجدة عائلة احتجزوا داخل شقة شبّ بها حريق بحي المروة، وأخلت جميع سكان العمارة.

وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، فإن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً مساء اليوم الثلاثاء، يفيد بنشوب حريق بشقة بعمارة سكنية بحي المروة، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة.

أضاف: وبوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الثاني في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وتبين أن قاطني الشقة تحتجزهم ألسنة اللهب.

وتابع: وعلى الفور باشرت الفرق العمل لإنقاذ المحتجزين بواسطة سيارة السلالم عبر نوافذ الشقة، بالتزامن مع اقتحام فرق الإنقاذ والإطفاء للشقة من الداخل؛ حيث تم إنقاذ قاطني الشقة، وهي عائلة مكونة من ستة أشخاص، وإخراجهم لخارج العمارة.

أردف: وقامت الفرق بإخماد الحريق بشكل تام، والقيام بعمليات التبريد والتفتيش بشكل دقيق في جميع أجزاء الشقة، للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين، كما تم إخلاء جميع سكان العمارة من جميع الشقق احترازياً.

وأشار: نتج عن ذلك تأثر أفراد العائلة جراء استنشاق الأدخنة بأعراض اختناق بسيطة تم التعامل معهم في الموقع من قبل الهلال الأحمر، دون الحاجة لنقلهم للمستشفى، فيما نقلت حالة واحدة فقط لفتاة في العقد الثالث من العمر للمستشفى، وحالتها مطمئنة ولله الحمد، وجميعهم من جنسية عربية.

وأهاب "القرني" بالجميع ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل؛ وهي كاشف الدخان، لينذر بوجود حريق وطفاية حريق، لاستخدامها فور اندلاع النار.

جدة الدفاع المدني حريق

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدفاع المدني" ينقذ عائلة من جنسية عربية احتجزها حريق في جدة
سبق

أنقذت فرق الدفاع المدني بجدة عائلة احتجزوا داخل شقة شبّ بها حريق بحي المروة، وأخلت جميع سكان العمارة.

وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، فإن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً مساء اليوم الثلاثاء، يفيد بنشوب حريق بشقة بعمارة سكنية بحي المروة، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة.

أضاف: وبوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الثاني في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وتبين أن قاطني الشقة تحتجزهم ألسنة اللهب.

وتابع: وعلى الفور باشرت الفرق العمل لإنقاذ المحتجزين بواسطة سيارة السلالم عبر نوافذ الشقة، بالتزامن مع اقتحام فرق الإنقاذ والإطفاء للشقة من الداخل؛ حيث تم إنقاذ قاطني الشقة، وهي عائلة مكونة من ستة أشخاص، وإخراجهم لخارج العمارة.

أردف: وقامت الفرق بإخماد الحريق بشكل تام، والقيام بعمليات التبريد والتفتيش بشكل دقيق في جميع أجزاء الشقة، للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين، كما تم إخلاء جميع سكان العمارة من جميع الشقق احترازياً.

وأشار: نتج عن ذلك تأثر أفراد العائلة جراء استنشاق الأدخنة بأعراض اختناق بسيطة تم التعامل معهم في الموقع من قبل الهلال الأحمر، دون الحاجة لنقلهم للمستشفى، فيما نقلت حالة واحدة فقط لفتاة في العقد الثالث من العمر للمستشفى، وحالتها مطمئنة ولله الحمد، وجميعهم من جنسية عربية.

وأهاب "القرني" بالجميع ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل؛ وهي كاشف الدخان، لينذر بوجود حريق وطفاية حريق، لاستخدامها فور اندلاع النار.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
10:06 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2020 - 8 شعبان 1441
12:32 AM

"الدفاع المدني" ينقذ عائلة من جنسية عربية احتجزها حريق في جدة

"القرني": تأثر أفراد العائلة جراء استنشاق الأدخنة بأعراض اختناق بسيطة

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محمد حضاض - جدة
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أنقذت فرق الدفاع المدني بجدة عائلة احتجزوا داخل شقة شبّ بها حريق بحي المروة، وأخلت جميع سكان العمارة.

وحسب المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، فإن عمليات ٩١١ تلقت بلاغاً مساء اليوم الثلاثاء، يفيد بنشوب حريق بشقة بعمارة سكنية بحي المروة، وعلى الفور جرى تحريك الفرق اللازمة وسيارات السلالم والمعدات المساندة.

أضاف: وبوصول الفرق للموقع، اتضح أن الحالة عبارة عن حريق في شقة بالدور الثاني في عمارة مكونة من ثلاثة أدوار، وتبين أن قاطني الشقة تحتجزهم ألسنة اللهب.

وتابع: وعلى الفور باشرت الفرق العمل لإنقاذ المحتجزين بواسطة سيارة السلالم عبر نوافذ الشقة، بالتزامن مع اقتحام فرق الإنقاذ والإطفاء للشقة من الداخل؛ حيث تم إنقاذ قاطني الشقة، وهي عائلة مكونة من ستة أشخاص، وإخراجهم لخارج العمارة.

أردف: وقامت الفرق بإخماد الحريق بشكل تام، والقيام بعمليات التبريد والتفتيش بشكل دقيق في جميع أجزاء الشقة، للتأكد من عدم وجود أشخاص آخرين، كما تم إخلاء جميع سكان العمارة من جميع الشقق احترازياً.

وأشار: نتج عن ذلك تأثر أفراد العائلة جراء استنشاق الأدخنة بأعراض اختناق بسيطة تم التعامل معهم في الموقع من قبل الهلال الأحمر، دون الحاجة لنقلهم للمستشفى، فيما نقلت حالة واحدة فقط لفتاة في العقد الثالث من العمر للمستشفى، وحالتها مطمئنة ولله الحمد، وجميعهم من جنسية عربية.

وأهاب "القرني" بالجميع ضرورة توفير وسائل السلامة بالمنزل؛ وهي كاشف الدخان، لينذر بوجود حريق وطفاية حريق، لاستخدامها فور اندلاع النار.

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