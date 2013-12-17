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5 فرص وظيفية و٥٨% التزام بالتوطين في محلات النظارات بنجران

"الدوسري" يؤكد سرعة توظيف السعوديين تفاديًا لتطبيق المخالفات

نظمت لجان التوطين في "نجران وحبونا" جولات ميدانية على محلات بيع النظارات، بتوجيه ومتابعة من أمين عام لجنة التوطين عبد الله الدوسري.

وقال "الدوسري": إن اللجنة في نجران وحبونا زارت ١٩محلاً، اتضح أن أعداد السعوديين العاملين فيها بلغ ٢٢ موظفًا سعوديًا و١٧ وافدًا من مختلف الجنسيات.

وأضاف: تم حصر خمس فرص وظيفية جار العمل على تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

ولفت "الدوسري" إلى أن نسبة الالتزام بالتوطين بلغت ٥٨%، وقد تم إنذار منشأة واحدة.

كما أكد "الدوسري" على أصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين تفاديًا لتطبيق المخالفات بحق المتجاوزين.

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5 فرص وظيفية و٥٨% التزام بالتوطين في محلات النظارات بنجران
سبق

نظمت لجان التوطين في "نجران وحبونا" جولات ميدانية على محلات بيع النظارات، بتوجيه ومتابعة من أمين عام لجنة التوطين عبد الله الدوسري.

وقال "الدوسري": إن اللجنة في نجران وحبونا زارت ١٩محلاً، اتضح أن أعداد السعوديين العاملين فيها بلغ ٢٢ موظفًا سعوديًا و١٧ وافدًا من مختلف الجنسيات.

وأضاف: تم حصر خمس فرص وظيفية جار العمل على تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

ولفت "الدوسري" إلى أن نسبة الالتزام بالتوطين بلغت ٥٨%، وقد تم إنذار منشأة واحدة.

كما أكد "الدوسري" على أصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين تفاديًا لتطبيق المخالفات بحق المتجاوزين.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
07:12 PM

5 فرص وظيفية و٥٨% التزام بالتوطين في محلات النظارات بنجران

"الدوسري" يؤكد سرعة توظيف السعوديين تفاديًا لتطبيق المخالفات

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علي حفول - نجران
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نظمت لجان التوطين في "نجران وحبونا" جولات ميدانية على محلات بيع النظارات، بتوجيه ومتابعة من أمين عام لجنة التوطين عبد الله الدوسري.

وقال "الدوسري": إن اللجنة في نجران وحبونا زارت ١٩محلاً، اتضح أن أعداد السعوديين العاملين فيها بلغ ٢٢ موظفًا سعوديًا و١٧ وافدًا من مختلف الجنسيات.

وأضاف: تم حصر خمس فرص وظيفية جار العمل على تجهيزها لشغلها بالسعوديين.

ولفت "الدوسري" إلى أن نسبة الالتزام بالتوطين بلغت ٥٨%، وقد تم إنذار منشأة واحدة.

كما أكد "الدوسري" على أصحاب الأعمال سرعة توظيف السعوديين تفاديًا لتطبيق المخالفات بحق المتجاوزين.

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