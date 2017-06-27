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حبات برد وأمطار ورياح.. "طقس أول أيام الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"

تَوقع أجواءً ‏حارة نهارًا ومعتدلة في ساعات الفجر على معظم المناطق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات المناخية"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، طقسًا ‏حارًّا نهارًا ومعتدلًا في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان) تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

‏وتابع: "الرياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم".

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حبات برد وأمطار ورياح.. "طقس أول أيام الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"
سبق

توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات المناخية"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، طقسًا ‏حارًّا نهارًا ومعتدلًا في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان) تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

‏وتابع: "الرياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم".

27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:48 AM

حبات برد وأمطار ورياح.. "طقس أول أيام الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"

تَوقع أجواءً ‏حارة نهارًا ومعتدلة في ساعات الفجر على معظم المناطق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات المناخية"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، طقسًا ‏حارًّا نهارًا ومعتدلًا في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "‏متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان) تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.

‏وتابع: "الرياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم".

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