حبات برد وأمطار ورياح.. "طقس أول أيام الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"
تَوقع أجواءً حارة نهارًا ومعتدلة في ساعات الفجر على معظم المناطق
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات المناخية"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، طقسًا حارًّا نهارًا ومعتدلًا في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان) تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.
وتابع: "الرياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم".
حبات برد وأمطار ورياح.. "طقس أول أيام الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-06-27
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات المناخية"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، طقسًا حارًّا نهارًا ومعتدلًا في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان) تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.
وتابع: "الرياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم".
27 يونيو 2021 - 17 ذو القعدة 1442
08:48 AM
حبات برد وأمطار ورياح.. "طقس أول أيام الأسبوع" بتوقيع "الحصيني"
تَوقع أجواءً حارة نهارًا ومعتدلة في ساعات الفجر على معظم المناطق
توقع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات المناخية"، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الأحد، طقسًا حارًّا نهارًا ومعتدلًا في ساعات الفجر على معظم المناطق عدا المرتفعات.
وأضاف عبر حسابه في "تويتر": "متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة وحبات برد على أجزاء من مرتفعات: (الباحة، وعسير، وجازان) تمتد إلى أجزاء من الإمارات وسلطنة عمان واليمن.
وتابع: "الرياح نشطة على أجزاء من منطقة مكة والقصيم".