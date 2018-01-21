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تعليق سفير اليابان: لماذا يجب على كل ولي عهد ياباني أن يزور السعودية أولاً؟

قدم الشكر لدارة الملك عبدالعزيز

رد السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، على قصة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة والتي تناولت فيها القصة التي تقف خلف تقليد زيارة ولي العهد الياباني للمملكة العربية السعودية بأول زياراته الرسمية خارج اليابان.

وحسب موقع "سي إن إن " بالعربية، جاء ذلك بتغريدة للسفير الياباني على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "شكرًا لدارة الملك عبد العزيز على نشر هذه القصة الجميلة التي ربطت بين الأسرة المالكة السعودية والأسرة الإمبراطورية اليابانية. وأود أن أؤكد أن ما حدث في لندن هو صحيح ولست على دراية ببقية القصة. ما أعرفه هو أن المملكة كانت أول دولة زارها جلالته في الخليج خلال ولايته للعهد".

قصة صورة
وكانت دارة الملك عبدالعزيز قد نشرت على صفحتها المعرفة بتويتر، قصة طارحة سؤالاً نصه: "لماذا على كل ولي عهد ياباني أن يزور المملكة العربية السعودية في أول زياراته الرسمية الخارجية؟! القصة تعود إلى قبل (71) عامًا.. فما هي؟!".

وقالت الدارة في القصة: "عندما شارك الملك فهد بن عبدالعزيز (الأمير فهد آنذاك) في مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية في لندن عام 1953 نيابة عن والده الملك عبدالعزيز، لاحظ أن ولي عهد اليابان (أكي هيتو) جاء بعده في ترتيب الجلوس وفق بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي، فسمح بتقديمه ليسبقه في ترتيب الجلوس بناء على مكانة هيتو وليًا للعهد، وهذا الموقف التاريخي حفظته الإمبراطورية اليابانية، وسرّع في العلاقات البينية، وقررت تقديرًا لذلك أن تكون المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يصبح ذلك تقليدًا دائمًا لكل ولاة العهد في اليابان".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تعليق سفير اليابان: لماذا يجب على كل ولي عهد ياباني أن يزور السعودية أولاً؟
سبق

رد السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، على قصة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة والتي تناولت فيها القصة التي تقف خلف تقليد زيارة ولي العهد الياباني للمملكة العربية السعودية بأول زياراته الرسمية خارج اليابان.

وحسب موقع "سي إن إن " بالعربية، جاء ذلك بتغريدة للسفير الياباني على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "شكرًا لدارة الملك عبد العزيز على نشر هذه القصة الجميلة التي ربطت بين الأسرة المالكة السعودية والأسرة الإمبراطورية اليابانية. وأود أن أؤكد أن ما حدث في لندن هو صحيح ولست على دراية ببقية القصة. ما أعرفه هو أن المملكة كانت أول دولة زارها جلالته في الخليج خلال ولايته للعهد".

قصة صورة
وكانت دارة الملك عبدالعزيز قد نشرت على صفحتها المعرفة بتويتر، قصة طارحة سؤالاً نصه: "لماذا على كل ولي عهد ياباني أن يزور المملكة العربية السعودية في أول زياراته الرسمية الخارجية؟! القصة تعود إلى قبل (71) عامًا.. فما هي؟!".

وقالت الدارة في القصة: "عندما شارك الملك فهد بن عبدالعزيز (الأمير فهد آنذاك) في مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية في لندن عام 1953 نيابة عن والده الملك عبدالعزيز، لاحظ أن ولي عهد اليابان (أكي هيتو) جاء بعده في ترتيب الجلوس وفق بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي، فسمح بتقديمه ليسبقه في ترتيب الجلوس بناء على مكانة هيتو وليًا للعهد، وهذا الموقف التاريخي حفظته الإمبراطورية اليابانية، وسرّع في العلاقات البينية، وقررت تقديرًا لذلك أن تكون المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يصبح ذلك تقليدًا دائمًا لكل ولاة العهد في اليابان".

21 يناير 2022 - 18 جمادى الآخر 1443
12:08 AM

تعليق سفير اليابان: لماذا يجب على كل ولي عهد ياباني أن يزور السعودية أولاً؟

قدم الشكر لدارة الملك عبدالعزيز

A A A
أيمن حسن - الرياض
0
4,650

رد السفير الياباني في السعودية، فوميو إيواي، على قصة نشرتها دارة الملك عبدالعزيز بالمملكة والتي تناولت فيها القصة التي تقف خلف تقليد زيارة ولي العهد الياباني للمملكة العربية السعودية بأول زياراته الرسمية خارج اليابان.

وحسب موقع "سي إن إن " بالعربية، جاء ذلك بتغريدة للسفير الياباني على صفحته المعرفة بتويتر، حيث قال: "شكرًا لدارة الملك عبد العزيز على نشر هذه القصة الجميلة التي ربطت بين الأسرة المالكة السعودية والأسرة الإمبراطورية اليابانية. وأود أن أؤكد أن ما حدث في لندن هو صحيح ولست على دراية ببقية القصة. ما أعرفه هو أن المملكة كانت أول دولة زارها جلالته في الخليج خلال ولايته للعهد".

قصة صورة
وكانت دارة الملك عبدالعزيز قد نشرت على صفحتها المعرفة بتويتر، قصة طارحة سؤالاً نصه: "لماذا على كل ولي عهد ياباني أن يزور المملكة العربية السعودية في أول زياراته الرسمية الخارجية؟! القصة تعود إلى قبل (71) عامًا.. فما هي؟!".

وقالت الدارة في القصة: "عندما شارك الملك فهد بن عبدالعزيز (الأمير فهد آنذاك) في مراسم تتويج الملكة إليزابيث الثانية في لندن عام 1953 نيابة عن والده الملك عبدالعزيز، لاحظ أن ولي عهد اليابان (أكي هيتو) جاء بعده في ترتيب الجلوس وفق بروتوكول القصر الملكي الإنجليزي، فسمح بتقديمه ليسبقه في ترتيب الجلوس بناء على مكانة هيتو وليًا للعهد، وهذا الموقف التاريخي حفظته الإمبراطورية اليابانية، وسرّع في العلاقات البينية، وقررت تقديرًا لذلك أن تكون المملكة العربية السعودية البلد الأول الذي يزوره ولي العهد الياباني، وأن يصبح ذلك تقليدًا دائمًا لكل ولاة العهد في اليابان".

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