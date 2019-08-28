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مصادر: قناة بداية تستعدّ للعودة قريبًا.. والبداية بـ"زد رصيدك"

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" بدء قناة "بداية" استعداداتها للعودة للبث مجددًا خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة القناة تعمل على تجهيز مقراتها وخططها تمهيدًا لعودتها، متوقعة أن تكون الانطلاقة ببرنامج "زد رصيدك"؛ وهو البرنامج الذي اشتهرت به القناة.

ودعت القناة الراغبين ‏في المنافسة للمشاركة في البرنامج بالتقدم لها عبر وسائل تواصل القناة.

وكانت القناة قد أُوقف بثها في شهر أبريل من عام ٢٠١٨م بسبب قضية مخالفة القناة وعرضها لمشهد إبلاغ أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

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مصادر: قناة بداية تستعدّ للعودة قريبًا.. والبداية بـ"زد رصيدك"
سبق

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" بدء قناة "بداية" استعداداتها للعودة للبث مجددًا خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة القناة تعمل على تجهيز مقراتها وخططها تمهيدًا لعودتها، متوقعة أن تكون الانطلاقة ببرنامج "زد رصيدك"؛ وهو البرنامج الذي اشتهرت به القناة.

ودعت القناة الراغبين ‏في المنافسة للمشاركة في البرنامج بالتقدم لها عبر وسائل تواصل القناة.

وكانت القناة قد أُوقف بثها في شهر أبريل من عام ٢٠١٨م بسبب قضية مخالفة القناة وعرضها لمشهد إبلاغ أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

28 أغسطس 2019 - 27 ذو الحجة 1440
06:14 PM

مصادر: قناة بداية تستعدّ للعودة قريبًا.. والبداية بـ"زد رصيدك"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
7
2,948

أكدت مصادر مطلعة لـ"سبق" بدء قناة "بداية" استعداداتها للعودة للبث مجددًا خلال الفترة المقبلة.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة القناة تعمل على تجهيز مقراتها وخططها تمهيدًا لعودتها، متوقعة أن تكون الانطلاقة ببرنامج "زد رصيدك"؛ وهو البرنامج الذي اشتهرت به القناة.

ودعت القناة الراغبين ‏في المنافسة للمشاركة في البرنامج بالتقدم لها عبر وسائل تواصل القناة.

وكانت القناة قد أُوقف بثها في شهر أبريل من عام ٢٠١٨م بسبب قضية مخالفة القناة وعرضها لمشهد إبلاغ أحد متسابقيها بوفاة والده على الهواء مباشرة.

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