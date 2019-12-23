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السفير الصيني يثمّن جهود المملكة الخيرية وحضورها الإنساني عالمياً

خلال استقباله "الوهيبي" لاستعراض برامج "الندوة العالمية" التنموية

أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشين؛ بدور المملكة الإنساني على مستوى العالم، وأثنى على جهودها الخيرية وحضورها العالمي ودورها المحوري في قضايا الشرق الأوسط.

جاء ذلك لدى استقباله الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي؛ في مقر السفارة الصينية بالرياض، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك واستعرضا جهود الندوة وبرامجها التنموية حول العالم ودور العمل الخيري في التقارب بين الشعوب والتعايش السلمي بين الأمم.

تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة السفير الصيني على العشاء حيث رحّب بالأمين العام ومرافقيه، ودار الحديث حول الطبائع المجتمعية والثقافات النوعية التي تميز البلدين والاهتمام باللغة العربية ورسالتها السامية ودورها الفاعل في الترابط بين المجتمعات.

سفير جمهورية الصين الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السفير الصيني يثمّن جهود المملكة الخيرية وحضورها الإنساني عالمياً
سبق

أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشين؛ بدور المملكة الإنساني على مستوى العالم، وأثنى على جهودها الخيرية وحضورها العالمي ودورها المحوري في قضايا الشرق الأوسط.

جاء ذلك لدى استقباله الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي؛ في مقر السفارة الصينية بالرياض، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك واستعرضا جهود الندوة وبرامجها التنموية حول العالم ودور العمل الخيري في التقارب بين الشعوب والتعايش السلمي بين الأمم.

تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة السفير الصيني على العشاء حيث رحّب بالأمين العام ومرافقيه، ودار الحديث حول الطبائع المجتمعية والثقافات النوعية التي تميز البلدين والاهتمام باللغة العربية ورسالتها السامية ودورها الفاعل في الترابط بين المجتمعات.

23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
10:14 AM
اخر تعديل
23 ديسمبر 2019 - 26 ربيع الآخر 1441
11:01 AM

السفير الصيني يثمّن جهود المملكة الخيرية وحضورها الإنساني عالمياً

خلال استقباله "الوهيبي" لاستعراض برامج "الندوة العالمية" التنموية

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أحمد البراهيم - الرياض
1
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أشاد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشن وي تشين؛ بدور المملكة الإنساني على مستوى العالم، وأثنى على جهودها الخيرية وحضورها العالمي ودورها المحوري في قضايا الشرق الأوسط.

جاء ذلك لدى استقباله الأمين العام للندوة العالمية للشباب الإسلامي الدكتور صالح الوهيبي؛ في مقر السفارة الصينية بالرياض، حيث بحث الطرفان سبل التعاون المشترك واستعرضا جهود الندوة وبرامجها التنموية حول العالم ودور العمل الخيري في التقارب بين الشعوب والتعايش السلمي بين الأمم.

تأتي هذه الزيارة تلبية لدعوة السفير الصيني على العشاء حيث رحّب بالأمين العام ومرافقيه، ودار الحديث حول الطبائع المجتمعية والثقافات النوعية التي تميز البلدين والاهتمام باللغة العربية ورسالتها السامية ودورها الفاعل في الترابط بين المجتمعات.

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