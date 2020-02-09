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"آل خليفة": تحقيق "الهلال" اللقب الآسيوي رفع مستوى المنافسة

قبل يوم واحد من انطلاق دوري أبطال آسيا

بعد أن نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي، يعود نادي الهلال السعودي للدفاع عن اللقب مع انطلاق منافسات دور المجموعات يوم الاثنين.

وكان "الهلال" توّج باللقب القاري الثالث بعد أن تغلب على أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي العام الماضي، وهو يستهلّ المنافسة بمقابلة شهر خودرو الإيراني على ملعب نادي الوصل في دبي ضمن المجموعة الثانية.

وتحمل نسخة هذا العام حافزاً إضافياً من خلال حصول الفريقين المتأهلين إلى النهائي على بطاقتي التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021 في الصين، إلى جانب حصول البطل على بطاقة التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2020 في قطر.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: فوز "الهلال" بلقب البطولة العام الماضي رفع مستوى المنافسة لبقية الأندية في قارة آسيا، وفي ذات الوقت شهدنا أرقاماً قياسية من ناحية المتابعة الجماهيرية، وهذا يؤكد شعبية دوري أبطال آسيا وانتشارها بين عشاق كرة القدم الآسيوية والعالمية.

وأضاف: باتت بطولة دوري أبطال آسيا تحظى بمكانة مميزة بين أهم البطولات في العالم، ونحن نتطلع لمتابعة نسخة رائعة للجماهير وكل أطراف اللعبة، وأتمنى كل التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"آل خليفة": تحقيق "الهلال" اللقب الآسيوي رفع مستوى المنافسة
سبق

بعد أن نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي، يعود نادي الهلال السعودي للدفاع عن اللقب مع انطلاق منافسات دور المجموعات يوم الاثنين.

وكان "الهلال" توّج باللقب القاري الثالث بعد أن تغلب على أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي العام الماضي، وهو يستهلّ المنافسة بمقابلة شهر خودرو الإيراني على ملعب نادي الوصل في دبي ضمن المجموعة الثانية.

وتحمل نسخة هذا العام حافزاً إضافياً من خلال حصول الفريقين المتأهلين إلى النهائي على بطاقتي التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021 في الصين، إلى جانب حصول البطل على بطاقة التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2020 في قطر.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: فوز "الهلال" بلقب البطولة العام الماضي رفع مستوى المنافسة لبقية الأندية في قارة آسيا، وفي ذات الوقت شهدنا أرقاماً قياسية من ناحية المتابعة الجماهيرية، وهذا يؤكد شعبية دوري أبطال آسيا وانتشارها بين عشاق كرة القدم الآسيوية والعالمية.

وأضاف: باتت بطولة دوري أبطال آسيا تحظى بمكانة مميزة بين أهم البطولات في العالم، ونحن نتطلع لمتابعة نسخة رائعة للجماهير وكل أطراف اللعبة، وأتمنى كل التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
04:37 PM

"آل خليفة": تحقيق "الهلال" اللقب الآسيوي رفع مستوى المنافسة

قبل يوم واحد من انطلاق دوري أبطال آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن نجح في التتويج بلقب دوري أبطال آسيا العام الماضي، يعود نادي الهلال السعودي للدفاع عن اللقب مع انطلاق منافسات دور المجموعات يوم الاثنين.

وكان "الهلال" توّج باللقب القاري الثالث بعد أن تغلب على أوراوا ريد دايموندز الياباني في نهائي العام الماضي، وهو يستهلّ المنافسة بمقابلة شهر خودرو الإيراني على ملعب نادي الوصل في دبي ضمن المجموعة الثانية.

وتحمل نسخة هذا العام حافزاً إضافياً من خلال حصول الفريقين المتأهلين إلى النهائي على بطاقتي التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021 في الصين، إلى جانب حصول البطل على بطاقة التأهل للمشاركة في كأس العالم للأندية 2020 في قطر.

وقال الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم: فوز "الهلال" بلقب البطولة العام الماضي رفع مستوى المنافسة لبقية الأندية في قارة آسيا، وفي ذات الوقت شهدنا أرقاماً قياسية من ناحية المتابعة الجماهيرية، وهذا يؤكد شعبية دوري أبطال آسيا وانتشارها بين عشاق كرة القدم الآسيوية والعالمية.

وأضاف: باتت بطولة دوري أبطال آسيا تحظى بمكانة مميزة بين أهم البطولات في العالم، ونحن نتطلع لمتابعة نسخة رائعة للجماهير وكل أطراف اللعبة، وأتمنى كل التوفيق لجميع الفرق المشاركة.

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