بالفيديو.. لأول مرة الإنسان يقهر "الجبل المتوحش" شاهد المعجزة

برودة قارسة ورياح سرعتها 200 كم

وصل فريق من المتسلقين النيباليين والأوروبيين إلى "كي 2"، ثاني أعلى قمة في العالم تصل ارتفاعها إلى 8611 متراً

والوحيدة بين القمم التي يتجاوز علوّها 8 آلاف متر، ولم يتمكن أحد من تسلق هذه القمة في الشتاء من قبل، وبذلك يكون هذا

الفريق أول بشر يصلون للقمة الهائلة وفق ما أعلنت شركة "سفن ساميت تريكس" النيبالية على صفحتها على تويتر، وبعبارة

"لقد فعلناها" جرى تسلق "الجبل المتوحش في قراقرم خلال أخطر الفصول إنه الشتاء، ووصل المتسلقون أخيرًا قمة كي 2

بعد ظهر أمس السبت 16 يناير 2021 عند الساعة 17,00 بالتوقيت المحلي (12,00 بتوقيت جرينتش).

وكان المتسلقون العشرة في البعثة ينوون التجمع تحت قمة "كي 2" الواقعة عند جبال قراقرم والمعروفة بأنها من أخطر جبال

العالم، يجتازون معًا الأمتار الأخيرة ويغرسون علم بلادهم.

وشهدت المنطقة سابقًا بضع مهمات استكشافية شتوية منذ المحاولة الأولى في شتاء 1987 - 1988، ومهمة البعثات الراغبة

في اعتلاء هذه القمة التي جرى تسلقها للمرة الأولى في 1954.

خلال الصيف نجح حوالي 450 شخصًا فقط في بلوغ القمة، في حين لقي أكثر من ثمانين آخرين حتفهم، وفي الشتاء لم يستطع

أحدهم قبل التسلق لعلو يزيد على 7650 متراً، وفي قمة "كي 2" تهب الرياح شتاءً بسرعة تفوق مئتي كيلومتر في الساعة، كما قد تصل الحرارة إلى 60 درجة تحت الصفر.

وبسبب موقعها الجغرافي في نقطة أكثر شمالاً من باقي القمم التي يفوق علوها 8 آلاف متر يسجل ضغط جوي أدنى والهواء

أكثر ندرة، كما أن تسلق القمة يتطلب مهارات تقنية قوية للغاية، ويتسم الشتاء في قراقرم بظروف مناخية أقسى من تلك

الموجودة في هيملايا، وهذا ما يفسر أن أكثرية القمم النيبالية التي يفوق علوّها ثمانية آلاف متر قهرت خلال مهمات استكشاف

شتوية منذ ثمانينات القرن الماضي فيما لم تنجح مهام تسلق القمم الأربع الأخرى الواقعة في باكستان (باستثناء كي 2) قبل عشر سنوات مضت.