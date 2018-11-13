النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

إعلان تشهير رسمي .. "التجارة" تشهِّر بمواطن ومقيم أُدينا في قضيتَيْ تستر وغش تجاري بالزلفي

أمير الجوف يوجّه بتشكيل لجان لحصر أضرار سيول القريات

استقبال الطلبات خلال 10 أيام والعمودي يحقق بواقعة سكة القطار

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، محافظ القريات عبدالله الجاسر، بتشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة والمراكز التابعة، وقد تم تعميد رؤساء المراكز باستقبال طلبات المواطنين المتضررين لمدة 10 أيام من تاريخ 5/ 3/ 1440.

وأهابت إمارة القريات بالمواطنين، التقدم من خلال الفترة المحددة مصطحبين معهم صورة من بطاقة الأحوال، وصورة من الملكية إن وجدت؛ علماً بأنه لن يُنظر لأي طلب بعد انتهاء المهلة المحددة للتقديم.. أما بالنسبة لسكان القريات فعليهم التقدم للمحافظة مباشرة.

من جهه أخرى، وجّه رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، الهيئة وفق مهماتها التنظيمية بإجراء تحقيق عاجل في مسببات انجراف الرمال أسفل مسار سكة قطار شركة سار الواقع بمحافظة القريات، والذي قالت عنه الهيئة في حسابها الرسمي إنه جاء بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكانت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" قد أوضحت في بيان لها أمس الاثنين، أنه نتيجة للأمطار الغزيرة والسيول على محافظة القريات، تعرّض جزء من الخط الحديدي (خارج الخدمة) لبعض الأضرار؛ نتيجة جرف السيول لأجزاء من ردمية الخط، وأنه لم ينتج عن ذلك -ولله الحمد- أي تأثير على حركة قطارات الركاب والشحن.

يُذكر أن مشروع مسار سكة القطار الذي لم يتم تشغيله حتى الآن؛ قد تسبب في احتجاز السيول الكبيرة القادمة من عدة أودية وشعاب بمملكة الأردن المجاورة للقريات، ساعدها في ذلك الساتر الترابي لحرس الحدود المحيط بالقريات؛ مما أدى إلى توجهها بكميات كبيرة إلى قرى "غطي، وباير، والعقيلة"، وغرق منازل الأهالي بها، ونفوق عشرات الأغنام والطيور المملوكة للمواطنين، وإتلاف عدد من المزارع والمنازل والممتلكات قبل أن يقوم السيل بجرف أسفل مسار السكة وانهيار أجزاء منه، والذي وضع عدة تساؤلات من الأهالي حول تنفيذ مشروع سكة القطار، ومدى جاهزية تشغيله وفق المواصفات والمقاييس اللازمة لتأمين حياة المسافرين عليه، وكيف سيكون الحال لو أن هذا الانهيار -لا سمح الله- وقع أثناء مرور القطار عليه بعد تشغيله وداخله العشرات من الركاب المسافرين؛ الأمر الذي حَمِد الأهالي اللهَ عليه كثيراً، بعد أن كشف لهم وللجهة المسؤولة عنه، واختبر جاهزية "السكة" بهذه السيول؛ في الوقت الذي يتهيأ فيه الأهالي فرحين لقرب تشغيله؛ بحسب ما أعلنته مؤخراً شركة "سار" والمقرر له بدايات العام الميلادي الجديد بمشيئة الله تعالى.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الجوف يوجّه بتشكيل لجان لحصر أضرار سيول القريات
سبق

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، محافظ القريات عبدالله الجاسر، بتشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة والمراكز التابعة، وقد تم تعميد رؤساء المراكز باستقبال طلبات المواطنين المتضررين لمدة 10 أيام من تاريخ 5/ 3/ 1440.

وأهابت إمارة القريات بالمواطنين، التقدم من خلال الفترة المحددة مصطحبين معهم صورة من بطاقة الأحوال، وصورة من الملكية إن وجدت؛ علماً بأنه لن يُنظر لأي طلب بعد انتهاء المهلة المحددة للتقديم.. أما بالنسبة لسكان القريات فعليهم التقدم للمحافظة مباشرة.

من جهه أخرى، وجّه رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، الهيئة وفق مهماتها التنظيمية بإجراء تحقيق عاجل في مسببات انجراف الرمال أسفل مسار سكة قطار شركة سار الواقع بمحافظة القريات، والذي قالت عنه الهيئة في حسابها الرسمي إنه جاء بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكانت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" قد أوضحت في بيان لها أمس الاثنين، أنه نتيجة للأمطار الغزيرة والسيول على محافظة القريات، تعرّض جزء من الخط الحديدي (خارج الخدمة) لبعض الأضرار؛ نتيجة جرف السيول لأجزاء من ردمية الخط، وأنه لم ينتج عن ذلك -ولله الحمد- أي تأثير على حركة قطارات الركاب والشحن.

يُذكر أن مشروع مسار سكة القطار الذي لم يتم تشغيله حتى الآن؛ قد تسبب في احتجاز السيول الكبيرة القادمة من عدة أودية وشعاب بمملكة الأردن المجاورة للقريات، ساعدها في ذلك الساتر الترابي لحرس الحدود المحيط بالقريات؛ مما أدى إلى توجهها بكميات كبيرة إلى قرى "غطي، وباير، والعقيلة"، وغرق منازل الأهالي بها، ونفوق عشرات الأغنام والطيور المملوكة للمواطنين، وإتلاف عدد من المزارع والمنازل والممتلكات قبل أن يقوم السيل بجرف أسفل مسار السكة وانهيار أجزاء منه، والذي وضع عدة تساؤلات من الأهالي حول تنفيذ مشروع سكة القطار، ومدى جاهزية تشغيله وفق المواصفات والمقاييس اللازمة لتأمين حياة المسافرين عليه، وكيف سيكون الحال لو أن هذا الانهيار -لا سمح الله- وقع أثناء مرور القطار عليه بعد تشغيله وداخله العشرات من الركاب المسافرين؛ الأمر الذي حَمِد الأهالي اللهَ عليه كثيراً، بعد أن كشف لهم وللجهة المسؤولة عنه، واختبر جاهزية "السكة" بهذه السيول؛ في الوقت الذي يتهيأ فيه الأهالي فرحين لقرب تشغيله؛ بحسب ما أعلنته مؤخراً شركة "سار" والمقرر له بدايات العام الميلادي الجديد بمشيئة الله تعالى.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
09:47 AM

أمير الجوف يوجّه بتشكيل لجان لحصر أضرار سيول القريات

استقبال الطلبات خلال 10 أيام والعمودي يحقق بواقعة سكة القطار

A A A
عبدالرحمن العازمي - القريات
0
2,509

وجّه أمير منطقة الجوف الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، محافظ القريات عبدالله الجاسر، بتشكيل لجان لحصر أضرار الأمطار والسيول التي تعرضت لها المحافظة والمراكز التابعة، وقد تم تعميد رؤساء المراكز باستقبال طلبات المواطنين المتضررين لمدة 10 أيام من تاريخ 5/ 3/ 1440.

وأهابت إمارة القريات بالمواطنين، التقدم من خلال الفترة المحددة مصطحبين معهم صورة من بطاقة الأحوال، وصورة من الملكية إن وجدت؛ علماً بأنه لن يُنظر لأي طلب بعد انتهاء المهلة المحددة للتقديم.. أما بالنسبة لسكان القريات فعليهم التقدم للمحافظة مباشرة.

من جهه أخرى، وجّه رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام الدكتور نبيل العامودي، الهيئة وفق مهماتها التنظيمية بإجراء تحقيق عاجل في مسببات انجراف الرمال أسفل مسار سكة قطار شركة سار الواقع بمحافظة القريات، والذي قالت عنه الهيئة في حسابها الرسمي إنه جاء بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

وكانت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" قد أوضحت في بيان لها أمس الاثنين، أنه نتيجة للأمطار الغزيرة والسيول على محافظة القريات، تعرّض جزء من الخط الحديدي (خارج الخدمة) لبعض الأضرار؛ نتيجة جرف السيول لأجزاء من ردمية الخط، وأنه لم ينتج عن ذلك -ولله الحمد- أي تأثير على حركة قطارات الركاب والشحن.

يُذكر أن مشروع مسار سكة القطار الذي لم يتم تشغيله حتى الآن؛ قد تسبب في احتجاز السيول الكبيرة القادمة من عدة أودية وشعاب بمملكة الأردن المجاورة للقريات، ساعدها في ذلك الساتر الترابي لحرس الحدود المحيط بالقريات؛ مما أدى إلى توجهها بكميات كبيرة إلى قرى "غطي، وباير، والعقيلة"، وغرق منازل الأهالي بها، ونفوق عشرات الأغنام والطيور المملوكة للمواطنين، وإتلاف عدد من المزارع والمنازل والممتلكات قبل أن يقوم السيل بجرف أسفل مسار السكة وانهيار أجزاء منه، والذي وضع عدة تساؤلات من الأهالي حول تنفيذ مشروع سكة القطار، ومدى جاهزية تشغيله وفق المواصفات والمقاييس اللازمة لتأمين حياة المسافرين عليه، وكيف سيكون الحال لو أن هذا الانهيار -لا سمح الله- وقع أثناء مرور القطار عليه بعد تشغيله وداخله العشرات من الركاب المسافرين؛ الأمر الذي حَمِد الأهالي اللهَ عليه كثيراً، بعد أن كشف لهم وللجهة المسؤولة عنه، واختبر جاهزية "السكة" بهذه السيول؛ في الوقت الذي يتهيأ فيه الأهالي فرحين لقرب تشغيله؛ بحسب ما أعلنته مؤخراً شركة "سار" والمقرر له بدايات العام الميلادي الجديد بمشيئة الله تعالى.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,470
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,748
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
52,260
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,346

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

لماذا نقتل أفكارنا؟

لماذا نقتل أفكارنا؟

سلطان رديف
مشروع يقتل مشاريع!

مشروع يقتل مشاريع!

محمد الغامدي
الاتحاد.. وسر الغياب!!!

الاتحاد.. وسر الغياب!!!

وحيد بغدادي
بين ريموند وابن كرمان

بين ريموند وابن كرمان

جمعان الكرت
"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

"سـهرة مع سـحابة بعيـدة"..

منيف الحربي
الوحدة والتوحيد

الوحدة والتوحيد

يحيى رفاعي
الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

الاتحاد لن يهبــط.. بشـــرط..!!

محمد الصيـعري
هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

هل تتحول مطاراتنا إلى مولات؟

عبدالرحمن المرشد
اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

اقتصاد السعودية.. وطفرة الرؤية

ماجد البريكان
مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

مرضى (جازان) وفرص العطاء الصحي

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة