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"المؤنس": اليوم الوطني يُذكّرنا بموحد المملكة صاحب أعظم ملحمة تاريخية بالعصر الحديث

قال: قبل توحيد الأرض وحّد الملك عبدالعزيز الأفئدة حتى غدا الجميع إخوة متعاضدين

قال رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب، عوض أحمد فرحان آل المؤنس: إن ذكرى اليوم الوطني تطل علينا تحت شعار "همة حتى القمة"؛ لتُذَكّرنا بموحد هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي سطر أعظم ملحمة تاريخية عرفها العصر الحديث، بتوحيد هذا الكيان الشامخ المملكة العربية السعودية بسهولها وجبالها وسواحلها وصحاريها.

وأضاف المؤنس، قبل توحيد الأرض وحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، بفضل الله ثم بطموحه وشجاعته وإقدامه وبرجاله المخلصين، الأفئدة حتى غدا الجميع مواطنين صالحين وإخوة متعاضدين ينعمون بنعمة الله الأمن والأمان، كالجسد الواحد، منهجهم القرآن الكريم والسنة المحمدية.

وتابع: من يقرأ التاريخ بإنصاف والمتتبع لمراحل القفزات الهائلة والمتتالية لمراحل بناء وطني الحبيب المملكة العربية السعودية خلال 9 عقود، يلاحظ تربعها على عرش الأولويات ضمن دول العالم الأول في جميع المجالات ومع الرؤية المدهشة والعظيمة التي دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورسمها وأطلقها سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز؛ يحق لنا جميعًا أن نفخر ونفاخر بهذه القيادة الحكيمة وبهذا الوطن الغالي.

وأضاف "المؤنس": نعم حب الوطن والفرحة بيوم الوطن ليس مجرد تاريخ يُخَط على الورق، أو أبيات يتلوها الشعراء، ولا كلمات يرددها الأدباء والمثقفون؛ إنما هو غرس قيم وملاحم وبطولات المؤسس عبدالعزيز في نفوس النشء وأبنائه من بعده، وما شاهده من قفزات حضارية وتنموية وتطور أذهل العالم كله.. نعم نحب ونفخر بوطن آمن يحتضن بين جنباته الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وطن لم تُنِخ عواصف التحديات عزيمة أبنائه، عقود من البناء والنماء، ونهضة تخطت الآمال، وفاقت الطموحات، كل هذا لا يكون ويصير إلا في المملكة العربية السعودية بلد الإسلام والتوحيد، ووطن الرفعة والإباء، وطن الرؤية والأولويات والشموخ والعطاء.

اليوم الوطني

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المؤنس": اليوم الوطني يُذكّرنا بموحد المملكة صاحب أعظم ملحمة تاريخية بالعصر الحديث
سبق

قال رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب، عوض أحمد فرحان آل المؤنس: إن ذكرى اليوم الوطني تطل علينا تحت شعار "همة حتى القمة"؛ لتُذَكّرنا بموحد هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي سطر أعظم ملحمة تاريخية عرفها العصر الحديث، بتوحيد هذا الكيان الشامخ المملكة العربية السعودية بسهولها وجبالها وسواحلها وصحاريها.

وأضاف المؤنس، قبل توحيد الأرض وحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، بفضل الله ثم بطموحه وشجاعته وإقدامه وبرجاله المخلصين، الأفئدة حتى غدا الجميع مواطنين صالحين وإخوة متعاضدين ينعمون بنعمة الله الأمن والأمان، كالجسد الواحد، منهجهم القرآن الكريم والسنة المحمدية.

وتابع: من يقرأ التاريخ بإنصاف والمتتبع لمراحل القفزات الهائلة والمتتالية لمراحل بناء وطني الحبيب المملكة العربية السعودية خلال 9 عقود، يلاحظ تربعها على عرش الأولويات ضمن دول العالم الأول في جميع المجالات ومع الرؤية المدهشة والعظيمة التي دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورسمها وأطلقها سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز؛ يحق لنا جميعًا أن نفخر ونفاخر بهذه القيادة الحكيمة وبهذا الوطن الغالي.

وأضاف "المؤنس": نعم حب الوطن والفرحة بيوم الوطن ليس مجرد تاريخ يُخَط على الورق، أو أبيات يتلوها الشعراء، ولا كلمات يرددها الأدباء والمثقفون؛ إنما هو غرس قيم وملاحم وبطولات المؤسس عبدالعزيز في نفوس النشء وأبنائه من بعده، وما شاهده من قفزات حضارية وتنموية وتطور أذهل العالم كله.. نعم نحب ونفخر بوطن آمن يحتضن بين جنباته الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وطن لم تُنِخ عواصف التحديات عزيمة أبنائه، عقود من البناء والنماء، ونهضة تخطت الآمال، وفاقت الطموحات، كل هذا لا يكون ويصير إلا في المملكة العربية السعودية بلد الإسلام والتوحيد، ووطن الرفعة والإباء، وطن الرؤية والأولويات والشموخ والعطاء.

23 سبتمبر 2020 - 6 صفر 1442
12:39 PM

"المؤنس": اليوم الوطني يُذكّرنا بموحد المملكة صاحب أعظم ملحمة تاريخية بالعصر الحديث

قال: قبل توحيد الأرض وحّد الملك عبدالعزيز الأفئدة حتى غدا الجميع إخوة متعاضدين

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بندر آل عوض - ظهران الجنوب
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قال رئيس المجلس البلدي بظهران الجنوب، عوض أحمد فرحان آل المؤنس: إن ذكرى اليوم الوطني تطل علينا تحت شعار "همة حتى القمة"؛ لتُذَكّرنا بموحد هذا الكيان العظيم الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه، الذي سطر أعظم ملحمة تاريخية عرفها العصر الحديث، بتوحيد هذا الكيان الشامخ المملكة العربية السعودية بسهولها وجبالها وسواحلها وصحاريها.

وأضاف المؤنس، قبل توحيد الأرض وحد الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه، بفضل الله ثم بطموحه وشجاعته وإقدامه وبرجاله المخلصين، الأفئدة حتى غدا الجميع مواطنين صالحين وإخوة متعاضدين ينعمون بنعمة الله الأمن والأمان، كالجسد الواحد، منهجهم القرآن الكريم والسنة المحمدية.

وتابع: من يقرأ التاريخ بإنصاف والمتتبع لمراحل القفزات الهائلة والمتتالية لمراحل بناء وطني الحبيب المملكة العربية السعودية خلال 9 عقود، يلاحظ تربعها على عرش الأولويات ضمن دول العالم الأول في جميع المجالات ومع الرؤية المدهشة والعظيمة التي دعمها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورسمها وأطلقها سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان عبدالعزيز؛ يحق لنا جميعًا أن نفخر ونفاخر بهذه القيادة الحكيمة وبهذا الوطن الغالي.

وأضاف "المؤنس": نعم حب الوطن والفرحة بيوم الوطن ليس مجرد تاريخ يُخَط على الورق، أو أبيات يتلوها الشعراء، ولا كلمات يرددها الأدباء والمثقفون؛ إنما هو غرس قيم وملاحم وبطولات المؤسس عبدالعزيز في نفوس النشء وأبنائه من بعده، وما شاهده من قفزات حضارية وتنموية وتطور أذهل العالم كله.. نعم نحب ونفخر بوطن آمن يحتضن بين جنباته الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وطن لم تُنِخ عواصف التحديات عزيمة أبنائه، عقود من البناء والنماء، ونهضة تخطت الآمال، وفاقت الطموحات، كل هذا لا يكون ويصير إلا في المملكة العربية السعودية بلد الإسلام والتوحيد، ووطن الرفعة والإباء، وطن الرؤية والأولويات والشموخ والعطاء.

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