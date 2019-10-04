لجان وجمعية "رنية" تُحقّق جوائز مراكز التميّز في العمل الاجتماعي

وضعت بصمة مميزة من خلال أنشطتها وفعالياتها

سَجّلت لجان وجمعية محافظة "رنية" مراكز متقدّمة، ونالت جوائز مراكز التميّز في العمل الاجتماعي، وكُرِمتْ من قِبل مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة تربة، بحضور المحافظ ناصر بن حمود السبيعي، وذلك ضمن تكريم اللجان والجمعيات الخيرية المتميزة خلال العام المالي الماضي.

وعلى الرغم من كَون المنافسة كانت قوية بين عدد كبير من الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية في محافظات شرق منطقة مكة المكرمة "تربة، الخرمة، رنية"، إلا أن الأخيرة كان لها بصمة واضحة هذا الكرنفال.

ويأتي التكريم، ضمن برنامجي ملتقى التنمية وجائزة التميّز في العمل الاجتماعي، وكذلك ورشة عمل أقيمت من قِبل بنك التنمية الاجتماعية للقطاع غير الربحي.

وحقّقت لجنة التنمية الاجتماعية في "الغريف" بالخرمة، المركز الأول في التميّز على مستوى لجان المنطقة، وحلّت لجنة "الأملح" بمحافظة رنية ثانيًا، وتسلّم التكريم رئيس مجلس إدارتها شالح بن فايز السبيعي، وأما المركز الثالث فكان من نصيب لجنة تنمية "رنية"، وتسلّم التكريم نيابة عنها رئيسها رباح بن مفلح السبيعي.

وأما على مستوى الجمعيات الخيرية، فقد حقّقت "جمعية عائل بتربة" المركز الأول على مستوى المنطقة، بينما كان المركز الثاني من نصيب "الجمعية الخيرية بمركز الأملح برنية"، وتسلّم التكريم رئيس مجلس الإدارة عبيد بن محمد الهويمل، وأما المركز الثالث فكان لـ"جمعية العصلة بتربة".

يُشار إلى أن تكريم لجنة تنمية الأملح بالمركز الثاني على مستوى لجان المنطقة؛ جاء بعد التميّز في تفعيل المبادرات والبرامج والأنشطة للعام الماضي، والتي من أهمها، مبادرات المعايدة في مساجد العيد، وإقامة احتفالات معايدة في مقر اللجنة، ومبادرات تطوعية في مجال افطار الصائم، وتفعيل ورش العمل بين الجهات الحكومية، وتنفيذ اعتماد ساعات تطوعية في مجال الحاسب الآلي، وتفعيل دور الطفل وبرامج الأطفال، وأيضاً برامج النساء في مجال التسويق والأسر المنتجة، والأدوات الحرفية.



كما جاء تكريم لجنة التنمية الاجتماعية برنية بالمركز الثالث، بعد تميّزها على مستوى اللجان من حيث حصولها على ترخيص مستقل خاص لها مثل، "الحاسب الآلي، والموارد البشرية، والأسر المنتجة بأنواعها"، بالإضافة لتميّزها في إطلاق وتنفيذ العديد من الحملات التوعوية والثقافية للمجتمع.

وأما تكريم الجمعية الخيرية بمركز الأملح برنية، جاء بعد سلسلة برامج مميّزة أطلقتها سابقًا، ومن أهمها: رعاية الأسر الفقيرة وتقديم كافة الاحتياجات لهم، مثل كسوة العيد، وكسوة الشتاء، والحقيبة المدرسية، والسلة الغذائية الشهرية، ورعاية الأيتام، وكفالات شهرية.