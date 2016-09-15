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"جامعة أم القرى" تعلن انخفاض نسبة المدخنين بين طلابها

"السلمي": نتيجة الوعي بالأنظمة والقوانين والحملات التوعوية

أعلنت جامعة أم القرى، انخفاض نسبة أعداد المدخنين في أروقتها، بعد تطبيق قرار حظر التدخين الذي صدر قبل عدة أشهر.

تفصيلاً؛ قال رئيس لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بجامعة أم القرى الدكتور مشعل بن عواض السلمي؛ لـ "سبق"؛ إن جامعة أم القرى سجّلت انخفاضاً في نسبة أعداد المدخنين في حرم الجامعة نتيجة الوعي بالأنظمة والقوانين التي تمنع التدخين في المنشآت التعليمية التي تغرّم المخالف ٢٠٠ ريال، من خلال تطبيق الغرامة باستخدام تطبيق مرتبط باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وصدور الغرامة مباشرة على جوّال المخالف.

وأضاف السلمي: يأتي ذلك أيضاً نتيجة الحملات التوعوية والجولات الضبطية التي قامت بها لجنة مكافحة التدخين في الجامعة، وفي الوقت نفسه أبدى الكثير ارتياحهم من تقلص هذه الظاهرة ونقاء الأجواء، وتفاءل الكثير بنجاح حملة (جامعتنا نقية بلا تدخين).

وشكر رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي؛ دعم مدير الجامعة للحملة، وتعاون إدارات الجامعة ومنسوبيها في نجاح الحملة.

وكانت جامعة أم القرى قد أقرّت منع التدخين داخل حرمها الجامعي بمقرها الرئيس في العابدية، وكذلك فروعها في المحافظات، في الثاني من شهر شعبان الماضي، وحذّرت المخالفين بتطبيق نظام الغرامة المالية، التي تُقَدّر بـ200 ريال، يتم رصدها عن طريق "تطبيق" مرتبطٍ بشكلٍ مباشر مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"جامعة أم القرى" تعلن انخفاض نسبة المدخنين بين طلابها
سبق

أعلنت جامعة أم القرى، انخفاض نسبة أعداد المدخنين في أروقتها، بعد تطبيق قرار حظر التدخين الذي صدر قبل عدة أشهر.

تفصيلاً؛ قال رئيس لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بجامعة أم القرى الدكتور مشعل بن عواض السلمي؛ لـ "سبق"؛ إن جامعة أم القرى سجّلت انخفاضاً في نسبة أعداد المدخنين في حرم الجامعة نتيجة الوعي بالأنظمة والقوانين التي تمنع التدخين في المنشآت التعليمية التي تغرّم المخالف ٢٠٠ ريال، من خلال تطبيق الغرامة باستخدام تطبيق مرتبط باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وصدور الغرامة مباشرة على جوّال المخالف.

وأضاف السلمي: يأتي ذلك أيضاً نتيجة الحملات التوعوية والجولات الضبطية التي قامت بها لجنة مكافحة التدخين في الجامعة، وفي الوقت نفسه أبدى الكثير ارتياحهم من تقلص هذه الظاهرة ونقاء الأجواء، وتفاءل الكثير بنجاح حملة (جامعتنا نقية بلا تدخين).

وشكر رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي؛ دعم مدير الجامعة للحملة، وتعاون إدارات الجامعة ومنسوبيها في نجاح الحملة.

وكانت جامعة أم القرى قد أقرّت منع التدخين داخل حرمها الجامعي بمقرها الرئيس في العابدية، وكذلك فروعها في المحافظات، في الثاني من شهر شعبان الماضي، وحذّرت المخالفين بتطبيق نظام الغرامة المالية، التي تُقَدّر بـ200 ريال، يتم رصدها عن طريق "تطبيق" مرتبطٍ بشكلٍ مباشر مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441
11:09 AM

"جامعة أم القرى" تعلن انخفاض نسبة المدخنين بين طلابها

"السلمي": نتيجة الوعي بالأنظمة والقوانين والحملات التوعوية

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعلنت جامعة أم القرى، انخفاض نسبة أعداد المدخنين في أروقتها، بعد تطبيق قرار حظر التدخين الذي صدر قبل عدة أشهر.

تفصيلاً؛ قال رئيس لجنة مكافحة التدخين والمخدرات بجامعة أم القرى الدكتور مشعل بن عواض السلمي؛ لـ "سبق"؛ إن جامعة أم القرى سجّلت انخفاضاً في نسبة أعداد المدخنين في حرم الجامعة نتيجة الوعي بالأنظمة والقوانين التي تمنع التدخين في المنشآت التعليمية التي تغرّم المخالف ٢٠٠ ريال، من خلال تطبيق الغرامة باستخدام تطبيق مرتبط باللجنة الوطنية لمكافحة التبغ، وصدور الغرامة مباشرة على جوّال المخالف.

وأضاف السلمي: يأتي ذلك أيضاً نتيجة الحملات التوعوية والجولات الضبطية التي قامت بها لجنة مكافحة التدخين في الجامعة، وفي الوقت نفسه أبدى الكثير ارتياحهم من تقلص هذه الظاهرة ونقاء الأجواء، وتفاءل الكثير بنجاح حملة (جامعتنا نقية بلا تدخين).

وشكر رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي؛ دعم مدير الجامعة للحملة، وتعاون إدارات الجامعة ومنسوبيها في نجاح الحملة.

وكانت جامعة أم القرى قد أقرّت منع التدخين داخل حرمها الجامعي بمقرها الرئيس في العابدية، وكذلك فروعها في المحافظات، في الثاني من شهر شعبان الماضي، وحذّرت المخالفين بتطبيق نظام الغرامة المالية، التي تُقَدّر بـ200 ريال، يتم رصدها عن طريق "تطبيق" مرتبطٍ بشكلٍ مباشر مع اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ.

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