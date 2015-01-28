أعلن مجلس الضمان الصحي اليوم وقف اعتماد مقدم خدمة في مدينة الخفجي. وقال المجلس: قررت الأمانة العامة للمجلس بإيقاف اعتماد مقدم خدمة رعاية صحية في مدينة الخفجي، بسبب وجود ملاحظات وتجاوزات تتعلق بعدم التزام المجمع بإجراءات التأمين الصحي وعدم التقيّد بأنظمة وتعليمات مجلس الضمان الصحي التعاوني. وأضاف: نهيب بكافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لدى المجلس، التقيد والالتزام بأنظمة وقرارات المجلس الهادفة إلى حماية أطراف العلاقة التأمينية.

"الضمان الصحي" يعلن وقف اعتماد مقدم خدمة صحية بالخفجي صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-01-28 أعلن مجلس الضمان الصحي اليوم وقف اعتماد مقدم خدمة في مدينة الخفجي.



وقال المجلس: قررت الأمانة العامة للمجلس بإيقاف اعتماد مقدم خدمة رعاية صحية في مدينة الخفجي، بسبب وجود ملاحظات وتجاوزات تتعلق بعدم التزام المجمع بإجراءات التأمين الصحي وعدم التقيّد بأنظمة وتعليمات مجلس الضمان الصحي التعاوني.



وأضاف: نهيب بكافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لدى المجلس، التقيد والالتزام بأنظمة وقرارات المجلس الهادفة إلى حماية أطراف العلاقة التأمينية.

28 يناير 2021 - 15 جمادى الآخر 1442 02:55 PM

"الضمان الصحي" يعلن وقف اعتماد مقدم خدمة صحية بالخفجي ملاحظات وتجاوزات تتعلق بعدم التزام المجمع بإجراءات التأمين





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أعلن مجلس الضمان الصحي اليوم وقف اعتماد مقدم خدمة في مدينة الخفجي.



وقال المجلس: قررت الأمانة العامة للمجلس بإيقاف اعتماد مقدم خدمة رعاية صحية في مدينة الخفجي، بسبب وجود ملاحظات وتجاوزات تتعلق بعدم التزام المجمع بإجراءات التأمين الصحي وعدم التقيّد بأنظمة وتعليمات مجلس الضمان الصحي التعاوني.



وأضاف: نهيب بكافة مقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لدى المجلس، التقيد والالتزام بأنظمة وقرارات المجلس الهادفة إلى حماية أطراف العلاقة التأمينية.