رغم "كورونا".. الكويت تعيد 25% من فروع البنوك ابتداءً من الأحد المقبل

تقديم الأنشطة والخدمات إلكترونياً

ذكر رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد، اليوم (الخميس)، إنه سيجري فتح 25 في المائة من فروع البنوك بالكويت بدءاً من الأحد المقبل.

وأضاف "الماجد" في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت، أن كثيراً من الأنشطة والخدمات التي تقدمها البنوك ستكون إلكترونية، وفقاً لـ"رويترز".

وأوضح "الماجد" أن عملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي أعلنها البنك المركزي لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" المستجد، ستخصص للالتزامات الثابتة فقط حتى 31 ديسمبر المقبل، وتشمل الإيجارات والرواتب وأي التزامات ثابتة متعاقد عليها سابقاً.

وأضاف أن التمويل والدعم الذي ستقدمه البنوك للشركات الصغيرة والمتوسطة المتأثرة بأزمة "كورونا"، في إطار الحزمة التحفيزية، سيشمل فقط الشركات الناجحة ولا يشمل الشركات المتعثرة.

وعن تأثر البنوك الكويتية بأزمة "كورونا"، ذكر "الماجد" أن البنوك الكويتية وضعها قوي.. وستكون جزءاً من الحل وليست جزءاً من المشكلة.