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"الصحة" : تسجيل 1911 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 42925

أوكرانيا: 375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 425 شخصاً

سجّلت أوكرانيا، اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف: إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملاً في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف: خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلاً و88 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصاً للشفاء.

وأردف: إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصاً منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا.

فيروس كورونا الجديد

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أوكرانيا: 375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
سبق

سجّلت أوكرانيا، اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف: إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملاً في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف: خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلاً و88 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصاً للشفاء.

وأردف: إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصاً منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا.

12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
03:12 PM

أوكرانيا: 375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 425 شخصاً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت أوكرانيا، اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف: إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملاً في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف: خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلاً و88 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصاً للشفاء.

وأردف: إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصاً منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا.

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