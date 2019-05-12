أوكرانيا: 375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 425 شخصاً

سجّلت أوكرانيا، اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف: إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملاً في مجال الرعاية الصحية.

وأضاف: خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلاً و88 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصاً للشفاء.

وأردف: إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصاً منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا.