أوكرانيا: 375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 425 شخصاً
سجّلت أوكرانيا، اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف: إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملاً في مجال الرعاية الصحية.
وأضاف: خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلاً و88 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصاً للشفاء.
وأردف: إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصاً منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا.
فيروس كورونا الجديد
أوكرانيا: 375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-12
سجّلت أوكرانيا، اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف: إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملاً في مجال الرعاية الصحية.
وأضاف: خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلاً و88 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصاً للشفاء.
وأردف: إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصاً منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا.
12 مايو 2020 - 19 رمضان 1441
03:12 PM
أوكرانيا: 375 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 425 شخصاً
سجّلت أوكرانيا، اليوم، 375 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وقال وزير الصحة الأوكراني ماكسيم ستيبانوف: إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغت 16023 بينهم 1105 أطفال و3114 عاملاً في مجال الرعاية الصحية.
وأضاف: خلال الساعات الـ24 الماضية أصيب 22 طفلاً و88 عاملاً في مجال الرعاية الصحية بالفيروس، وتم تسجيل 17 حالة وفاة بينما تماثل 85 شخصاً للشفاء.
وأردف: إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 3370، في حين توفي 425 شخصاً منذ بداية تفشي الفيروس في أوكرانيا.