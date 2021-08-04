النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الباحة: الإسكان التنموي على رأس اهتماماتنا

أشار إلى أنه موجّه لدعم الأسر الأشد احتياجًا

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على سرعة إنجاز المشاريع الخاصة بالإسكان التنموي لكي يتم تسليمها لمستفيديها، موضحًا أن الإسكان التنموي من أولى اهتماماتنا؛ لأنه موجه لدعم الاسر الأشد احتياجًا.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي برئاسة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة رئيس لجنة الإسكان التنموي، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم، بحضور أعضاء اللجنة.

واطلع أمير المنطقة على حالة المشاريع السكنية للإسكان التنموي، إضافة إلى الأعمال المنجزة ومتابعة سير عمل برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة.

واستعرض الدكتور علي بن محمد السواط أهم الإنجازات خلال العام الحالي، وتقديم الدعم المطلوب لتسهيل عمل البرنامج بهدف توفير حلول سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة.

وقدم رئيس اللجنة والأعضاء موجزًا أهم الإنجازات؛ حيث تم توفير 118 وحدة سكنية إلى تاريخه، مع اعتماد مشروعين في منطقة الباحة خلال عام 2021 بعدد 210 وحدات سكنية، كما تم دعم الأسر الأشد حاجة خلال عام 2021 بمبلغ يتجاوز 6 ملايين ريال من خلال جود الإسكان، فيما تم تأسيس الجمعية الاولى بالمنطقة "جمعية الباحة للإسكان التنموي" والمتخصصة في تقديم خدمات الإسكان التنموي.

وفي ختام الاجتماع نوه أمير المنطقة إلى ما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام من قبل القيادة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وثمّن جهود اللجنة في التواصل مع المستفيدين وتسهيل العديد من الأعمال المساهمة في الإسكان التنموي، مؤكدًا على ضرورة المسارعة بإنجاز المشاريع الخاصة بالإسكان التنموي؛ كي يتم تسليمها لمستفيديها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الباحة: الإسكان التنموي على رأس اهتماماتنا
سبق

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على سرعة إنجاز المشاريع الخاصة بالإسكان التنموي لكي يتم تسليمها لمستفيديها، موضحًا أن الإسكان التنموي من أولى اهتماماتنا؛ لأنه موجه لدعم الاسر الأشد احتياجًا.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي برئاسة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة رئيس لجنة الإسكان التنموي، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم، بحضور أعضاء اللجنة.

واطلع أمير المنطقة على حالة المشاريع السكنية للإسكان التنموي، إضافة إلى الأعمال المنجزة ومتابعة سير عمل برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة.

واستعرض الدكتور علي بن محمد السواط أهم الإنجازات خلال العام الحالي، وتقديم الدعم المطلوب لتسهيل عمل البرنامج بهدف توفير حلول سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة.

وقدم رئيس اللجنة والأعضاء موجزًا أهم الإنجازات؛ حيث تم توفير 118 وحدة سكنية إلى تاريخه، مع اعتماد مشروعين في منطقة الباحة خلال عام 2021 بعدد 210 وحدات سكنية، كما تم دعم الأسر الأشد حاجة خلال عام 2021 بمبلغ يتجاوز 6 ملايين ريال من خلال جود الإسكان، فيما تم تأسيس الجمعية الاولى بالمنطقة "جمعية الباحة للإسكان التنموي" والمتخصصة في تقديم خدمات الإسكان التنموي.

وفي ختام الاجتماع نوه أمير المنطقة إلى ما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام من قبل القيادة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وثمّن جهود اللجنة في التواصل مع المستفيدين وتسهيل العديد من الأعمال المساهمة في الإسكان التنموي، مؤكدًا على ضرورة المسارعة بإنجاز المشاريع الخاصة بالإسكان التنموي؛ كي يتم تسليمها لمستفيديها.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
05:54 PM

أمير الباحة: الإسكان التنموي على رأس اهتماماتنا

أشار إلى أنه موجّه لدعم الأسر الأشد احتياجًا

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
593

أكد الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، على سرعة إنجاز المشاريع الخاصة بالإسكان التنموي لكي يتم تسليمها لمستفيديها، موضحًا أن الإسكان التنموي من أولى اهتماماتنا؛ لأنه موجه لدعم الاسر الأشد احتياجًا.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنفيذية للإسكان التنموي برئاسة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة رئيس لجنة الإسكان التنموي، بقاعة الاجتماعات بديوان الإمارة اليوم، بحضور أعضاء اللجنة.

واطلع أمير المنطقة على حالة المشاريع السكنية للإسكان التنموي، إضافة إلى الأعمال المنجزة ومتابعة سير عمل برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة.

واستعرض الدكتور علي بن محمد السواط أهم الإنجازات خلال العام الحالي، وتقديم الدعم المطلوب لتسهيل عمل البرنامج بهدف توفير حلول سكنية للأسر الأشد حاجة بالمنطقة.

وقدم رئيس اللجنة والأعضاء موجزًا أهم الإنجازات؛ حيث تم توفير 118 وحدة سكنية إلى تاريخه، مع اعتماد مشروعين في منطقة الباحة خلال عام 2021 بعدد 210 وحدات سكنية، كما تم دعم الأسر الأشد حاجة خلال عام 2021 بمبلغ يتجاوز 6 ملايين ريال من خلال جود الإسكان، فيما تم تأسيس الجمعية الاولى بالمنطقة "جمعية الباحة للإسكان التنموي" والمتخصصة في تقديم خدمات الإسكان التنموي.

وفي ختام الاجتماع نوه أمير المنطقة إلى ما تحظى به مشاريع الإسكان من دعم واهتمام من قبل القيادة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.

وثمّن جهود اللجنة في التواصل مع المستفيدين وتسهيل العديد من الأعمال المساهمة في الإسكان التنموي، مؤكدًا على ضرورة المسارعة بإنجاز المشاريع الخاصة بالإسكان التنموي؛ كي يتم تسليمها لمستفيديها.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,416
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,255
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,154

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة