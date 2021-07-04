النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

من خلال مقطع فيديو حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو جديد عددًا من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطنَيْن بالرياض، أتلفا أربعة أجهزة صرف آلي لبنوك، وذلك أثناء محاولاتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية.

وتضمن الفيديو القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في جدة؛ ارتكبا ثماني جرائم، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية.

ولفت الفيديو إلى القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض؛ ارتكبوا أربع جرائم، تمثلت في دخول المنازل، وسرقة ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.

ولفت كذلك إلى القبض على مواطنَيْن بالرياض؛ يقومان باستعراض الأسلحة وإطلاق النار منها في الطريق، وداخل الأحياء السكنية، معرِّضَيْن نفسَيْهما وحياة الآخرين للخطر. لمشاهدة الفيديو: (اضغط هنا)

الأمن العام وزارة الداخلية الجهات الأمنية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها
سبق

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو جديد عددًا من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطنَيْن بالرياض، أتلفا أربعة أجهزة صرف آلي لبنوك، وذلك أثناء محاولاتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية.

وتضمن الفيديو القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في جدة؛ ارتكبا ثماني جرائم، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية.

ولفت الفيديو إلى القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض؛ ارتكبوا أربع جرائم، تمثلت في دخول المنازل، وسرقة ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.

ولفت كذلك إلى القبض على مواطنَيْن بالرياض؛ يقومان باستعراض الأسلحة وإطلاق النار منها في الطريق، وداخل الأحياء السكنية، معرِّضَيْن نفسَيْهما وحياة الآخرين للخطر. لمشاهدة الفيديو: (اضغط هنا)

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442
01:27 AM

الأمن العام يستعرض عددًا من الجرائم والقبض على مرتكبيها

من خلال مقطع فيديو حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن"

A A A
ذياب الشمري - الرياض
0
918

استعرض الأمن العام عبر مقطع فيديو جديد عددًا من الجرائم التي أُلقي القبض على مرتكبيها.

وجاء في مقطع الفيديو الذي حمل عنوان "في قبضة رجال الأمن" القبض على مواطنَيْن بالرياض، أتلفا أربعة أجهزة صرف آلي لبنوك، وذلك أثناء محاولاتهما فتح صناديق الأوراق النقدية لسرقة ما تحويه من مبالغ مالية.

وتضمن الفيديو القبض على مواطن ومقيم من الجنسية السودانية في جدة؛ ارتكبا ثماني جرائم، تمثلت في سرقة المحال التجارية والمنازل، وذلك بكسر أقفال الأبواب الخارجية.

ولفت الفيديو إلى القبض على ثلاثة مواطنين في الرياض؛ ارتكبوا أربع جرائم، تمثلت في دخول المنازل، وسرقة ما تحويه من مقتنيات، والمتاجرة بها عبر منافذ بيع المستعمل.

ولفت كذلك إلى القبض على مواطنَيْن بالرياض؛ يقومان باستعراض الأسلحة وإطلاق النار منها في الطريق، وداخل الأحياء السكنية، معرِّضَيْن نفسَيْهما وحياة الآخرين للخطر. لمشاهدة الفيديو: (اضغط هنا)

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,925
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,314
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,612
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,143

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

ريادة الأعمال.. قاطرة تقود الاقتصاد الوطني

بندر مغرم الشهري
سموم على قارعة الطريق!!

سموم على قارعة الطريق!!

محمد عمير الغامدي
عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

عـراق العلم والتاريخ والواقع المحزن

محمد الصيعري
حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

حراك متواصل لتطوير مخرجات التعليم

علي آل شرمة
حُسن التصرف مغلاق الأزمات

حُسن التصرف مغلاق الأزمات

مها الجبر
العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

العلاقة الزوجية بين المودة وإلاكراه!!!

غسان محمد عسيلان
رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة