"المياه الوطنية" تبدأ استقبال طلبات إيصال الخدمة لأحياء شرق جدة

4500 توصيلة إلى عقاراتهم .. وفرق فنية جاهزة لتنفيذ مطالب المواطنين

أعلنت شركة المياه الوطنية، بدء استقبال طلبات التوصيلات المنزلية للمياه في عدد من أحياء شمال شرق محافظة جدة.

وأوضح مدير عام المياه بمنطقة مكة المكرّمة المهندس محمد بن صالح الغامدي؛ قائلاً: إن الشركة ستبدأ الأسبوع المقبل استقبال طلبات العملاء في أحياء (حي الريان مخطط الرحمانية ومخطط السلطان، حي الكوثر مخطط س ف /2/60، حي الصالحية مخطط الصالحية 269/ب، حي الحمدانية مخطط الحمدانية 326ب، حي الفلاح، وأجزاء من مخطط العزيزية)، مبيناً أن الشركة جهّزت موقعاً لاستقبال طلباتهم في حي الحمدانية يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة عصراً، في إطار حرصها على الوصول إلى العملاء وتيسير خدماتهم.

وأكد الغامدي؛ أن الشركة تعمل على الاهتمام بتقديم الخدمة للعملاء وإنجازها في وقت وجيز، وإيصال خدمة توزيع المياه إلى أكثر من (4500) توصيلة تخص عقاراتهم في تلك الأحياء، لافتاً إلى أن فرق عمل استقبال العملاء والفرق الفنية جاهزة لتسلُّم الطلبات وتنفيذها.

وقال: "إن برنامج تحسين ضخ المياه إلى أحياء محافظة جدة يهدف لإيصال الخدمة إلى مختلف الأحياء وتخفيض مدة ورديات جداول الضخ، إضافة إلى تقليل الطلب على الصهاريج، وتوفير خدمة توزيع المياه للعملاء في أوقات متقاربة"، مشيراً إلى أن البرنامج انطلق منذ أشهر عدة حيث شملت المرحلة الأولى (11) حياً، وهي (البوادي، الفيصلية، الخالدية، المحمدية، النعيم ، النهضة، الربوة، الروضة، السلامة، الشاطئ والزهراء)، فيما شملت المرحلة الثانية (24) حياً، وهي (البساتين، المرجان، أبحر الشمالية، أبحر الجنوبية، الكندرة، الصحيفة، العمارية، النسيم، الورود، الفيحاء، الثعالبة، القريات، المصفاة، النزلة اليمانية، النزلة الشرقية، غليل، مدائن الفهد، السبيل، الهنداوية، المنار، السامر، أم السلم، الفضل، والمتنزهات).

وثمّن الغامدي؛ اهتمام ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، ومحافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز، ودعم ومتابعة وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، ورئيس مجلس إدارة شركة المياه الوطنية، والمهندس محمد الموكلي الرئيس التنفيذي للشركة.