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تقرير صناعي: 5,6 % نمو سوق معدات أنظمة السلامة من الحرائق بالمملكة

خلال السنوات الخمس المقبلة

أشار تقرير صناعي صادر على هامش "المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية" "سعودي أوفسك 2019" نشره أحد الشركاء الاستشاريين الدوليين إلى أن سوق معدات وأنظمة السلامة من الحرائق في المملكة سيشهد نمواً ملحوظاً يصل إلى 5,6% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكشف التقرير أن الحرائق النفطية ستشهد تراجعاً بنسبة 11% بسبب استثمار ما يعادل 4,5 مليار دولار في التدريب على مواجهة حرائق النفط، والهندسة والتقنيات وإنتاج المواد اللازمة لدرء أخطار حرائق النفط.

وأشار أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي، العميد محمد بن علي الهبدان، إلى أن المملكة تعمل وفق المواصفات والمعايير العالمية للحد من حوادث حرائق النفط، وتعد من أفضل الإحصاءات بين دول الشرق الأوسط والدول الأعضاء في أوبك".

ويجمع "سعودي أوفسك 2019"، أربع صناعات مميزة في مجال السلامة من الحرائق، وهي "النفط، والغاز، والبتروكيماويات، وكهرباء الوقود الأحفوري"، بهدف تشجيع التباحث بين صناع القرار من تلك القطاعات، وطرح أحدث الابتكارات والحلول ومناقشة المستجدات في مجال السلامة من الحرائق.

وتقام على هامش المؤتمر ستة برامج تدريبية متخصصة لسد الفجوة التدريبية في مجال السلامة من الحرائق، وطرح الحلول العملية القابلة للتطبيق لرفع مستوى الكفاءة العملية للمشاركين، وطرح الرؤى والحلول لمواجهة التحديات المختلفة في مجال الحرائق، وتعزيز مهارات المشاركين وخبراتهم في مجال الوقاية والاستعداد للحرائق وإدارة الكوارث.

ومن برامج ورش العمل "الوقاية والاستجابة لكوارث الحرائق والانفجارات في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز"، والثاني "تبادل الخبرات في السلامة من الحرائق بالمصافي والمحطات"، والثالث "مكافحة الحرائق والاستعداد وإدارة كوارث الحرائق في الصناعات البتروكيماوية"، والرابع "تحديات السلامة من الحرائق في محطات توزيع الوقود والغاز ومستودعات تخزيها"، والخامس "حماية محطات توليد الكهرباء من الغاز والنفط (الوقود الأحفوري)"، والأخير "مكافحة كوارث الحرائق بمحطات الوقود والغاز".

يذكر أن معرض "سعودي أوفسك 2019" يعد حدثاً فريداً على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث من المتوقع أن يبلغ عدد زواره أكثر من 10 آلاف زائر، ويهدف إلى عرض أحدث التقنيات والأساليب الهندسية والأنظمة والبرمجيات والخدمات الاستشارية وبرامج التدريب في مجال السلامة من حرائق النفط مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنفط والغاز.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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تقرير صناعي: 5,6 % نمو سوق معدات أنظمة السلامة من الحرائق بالمملكة
سبق

أشار تقرير صناعي صادر على هامش "المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية" "سعودي أوفسك 2019" نشره أحد الشركاء الاستشاريين الدوليين إلى أن سوق معدات وأنظمة السلامة من الحرائق في المملكة سيشهد نمواً ملحوظاً يصل إلى 5,6% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكشف التقرير أن الحرائق النفطية ستشهد تراجعاً بنسبة 11% بسبب استثمار ما يعادل 4,5 مليار دولار في التدريب على مواجهة حرائق النفط، والهندسة والتقنيات وإنتاج المواد اللازمة لدرء أخطار حرائق النفط.

وأشار أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي، العميد محمد بن علي الهبدان، إلى أن المملكة تعمل وفق المواصفات والمعايير العالمية للحد من حوادث حرائق النفط، وتعد من أفضل الإحصاءات بين دول الشرق الأوسط والدول الأعضاء في أوبك".

ويجمع "سعودي أوفسك 2019"، أربع صناعات مميزة في مجال السلامة من الحرائق، وهي "النفط، والغاز، والبتروكيماويات، وكهرباء الوقود الأحفوري"، بهدف تشجيع التباحث بين صناع القرار من تلك القطاعات، وطرح أحدث الابتكارات والحلول ومناقشة المستجدات في مجال السلامة من الحرائق.

وتقام على هامش المؤتمر ستة برامج تدريبية متخصصة لسد الفجوة التدريبية في مجال السلامة من الحرائق، وطرح الحلول العملية القابلة للتطبيق لرفع مستوى الكفاءة العملية للمشاركين، وطرح الرؤى والحلول لمواجهة التحديات المختلفة في مجال الحرائق، وتعزيز مهارات المشاركين وخبراتهم في مجال الوقاية والاستعداد للحرائق وإدارة الكوارث.

ومن برامج ورش العمل "الوقاية والاستجابة لكوارث الحرائق والانفجارات في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز"، والثاني "تبادل الخبرات في السلامة من الحرائق بالمصافي والمحطات"، والثالث "مكافحة الحرائق والاستعداد وإدارة كوارث الحرائق في الصناعات البتروكيماوية"، والرابع "تحديات السلامة من الحرائق في محطات توزيع الوقود والغاز ومستودعات تخزيها"، والخامس "حماية محطات توليد الكهرباء من الغاز والنفط (الوقود الأحفوري)"، والأخير "مكافحة كوارث الحرائق بمحطات الوقود والغاز".

يذكر أن معرض "سعودي أوفسك 2019" يعد حدثاً فريداً على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث من المتوقع أن يبلغ عدد زواره أكثر من 10 آلاف زائر، ويهدف إلى عرض أحدث التقنيات والأساليب الهندسية والأنظمة والبرمجيات والخدمات الاستشارية وبرامج التدريب في مجال السلامة من حرائق النفط مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنفط والغاز.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
04:01 PM

تقرير صناعي: 5,6 % نمو سوق معدات أنظمة السلامة من الحرائق بالمملكة

خلال السنوات الخمس المقبلة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أشار تقرير صناعي صادر على هامش "المؤتمر السعودي الدولي للسلامة من الحرائق النفطية" "سعودي أوفسك 2019" نشره أحد الشركاء الاستشاريين الدوليين إلى أن سوق معدات وأنظمة السلامة من الحرائق في المملكة سيشهد نمواً ملحوظاً يصل إلى 5,6% خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكشف التقرير أن الحرائق النفطية ستشهد تراجعاً بنسبة 11% بسبب استثمار ما يعادل 4,5 مليار دولار في التدريب على مواجهة حرائق النفط، والهندسة والتقنيات وإنتاج المواد اللازمة لدرء أخطار حرائق النفط.

وأشار أمين عام الهيئة العليا للأمن الصناعي، العميد محمد بن علي الهبدان، إلى أن المملكة تعمل وفق المواصفات والمعايير العالمية للحد من حوادث حرائق النفط، وتعد من أفضل الإحصاءات بين دول الشرق الأوسط والدول الأعضاء في أوبك".

ويجمع "سعودي أوفسك 2019"، أربع صناعات مميزة في مجال السلامة من الحرائق، وهي "النفط، والغاز، والبتروكيماويات، وكهرباء الوقود الأحفوري"، بهدف تشجيع التباحث بين صناع القرار من تلك القطاعات، وطرح أحدث الابتكارات والحلول ومناقشة المستجدات في مجال السلامة من الحرائق.

وتقام على هامش المؤتمر ستة برامج تدريبية متخصصة لسد الفجوة التدريبية في مجال السلامة من الحرائق، وطرح الحلول العملية القابلة للتطبيق لرفع مستوى الكفاءة العملية للمشاركين، وطرح الرؤى والحلول لمواجهة التحديات المختلفة في مجال الحرائق، وتعزيز مهارات المشاركين وخبراتهم في مجال الوقاية والاستعداد للحرائق وإدارة الكوارث.

ومن برامج ورش العمل "الوقاية والاستجابة لكوارث الحرائق والانفجارات في مجالات استكشاف وإنتاج النفط والغاز"، والثاني "تبادل الخبرات في السلامة من الحرائق بالمصافي والمحطات"، والثالث "مكافحة الحرائق والاستعداد وإدارة كوارث الحرائق في الصناعات البتروكيماوية"، والرابع "تحديات السلامة من الحرائق في محطات توزيع الوقود والغاز ومستودعات تخزيها"، والخامس "حماية محطات توليد الكهرباء من الغاز والنفط (الوقود الأحفوري)"، والأخير "مكافحة كوارث الحرائق بمحطات الوقود والغاز".

يذكر أن معرض "سعودي أوفسك 2019" يعد حدثاً فريداً على مستوى الشرق الأوسط؛ حيث من المتوقع أن يبلغ عدد زواره أكثر من 10 آلاف زائر، ويهدف إلى عرض أحدث التقنيات والأساليب الهندسية والأنظمة والبرمجيات والخدمات الاستشارية وبرامج التدريب في مجال السلامة من حرائق النفط مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة للنفط والغاز.

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