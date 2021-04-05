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زيادة 40 % تزامناً مع قرب رمضان.. تلاعب بأسعار الذبائح بصبيا يشير إلى "الوافدة"

شكاوى من مواطنين ومطالبات بوضع حد لسيطرة هذه العمالة على سوق الأنعام

تزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك؛ شكا مواطنون من تلاعب عمالة وافدة بأسعار الذبائح في سوق صبيا الشعبي، حيث يرفعون أسعار الذبائح فيتكبّد المتسوّقون مبالغ كبيرة، وسط مطالبات بوضع حد لسيطرة هذه العمالة على سوق الأنعام في صبيا.

وارتفعت أسعار الذبائح إلى أرقام قياسية هذه الأيام؛ حيث تصل نسبة الزيادة في الأسعار 40% عن الأيام السابقة؛ دون مبررات تذكر؛ وفقاً لمواطنين.

وطالب مواطنون من الجهات المختصة، بالوقوف على السوق والنظر في العمالة وفي سيطرتهم عليه ورفعهم الأسعار بشكل مضاعف.

أسعار الذبائح سوق صبيا الشعبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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زيادة 40 % تزامناً مع قرب رمضان.. تلاعب بأسعار الذبائح بصبيا يشير إلى "الوافدة"
سبق

تزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك؛ شكا مواطنون من تلاعب عمالة وافدة بأسعار الذبائح في سوق صبيا الشعبي، حيث يرفعون أسعار الذبائح فيتكبّد المتسوّقون مبالغ كبيرة، وسط مطالبات بوضع حد لسيطرة هذه العمالة على سوق الأنعام في صبيا.

وارتفعت أسعار الذبائح إلى أرقام قياسية هذه الأيام؛ حيث تصل نسبة الزيادة في الأسعار 40% عن الأيام السابقة؛ دون مبررات تذكر؛ وفقاً لمواطنين.

وطالب مواطنون من الجهات المختصة، بالوقوف على السوق والنظر في العمالة وفي سيطرتهم عليه ورفعهم الأسعار بشكل مضاعف.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
12:27 PM

زيادة 40 % تزامناً مع قرب رمضان.. تلاعب بأسعار الذبائح بصبيا يشير إلى "الوافدة"

شكاوى من مواطنين ومطالبات بوضع حد لسيطرة هذه العمالة على سوق الأنعام

A A A
محمد المواسي - صبيا
3
1,924

تزامناً مع قرب شهر رمضان المبارك؛ شكا مواطنون من تلاعب عمالة وافدة بأسعار الذبائح في سوق صبيا الشعبي، حيث يرفعون أسعار الذبائح فيتكبّد المتسوّقون مبالغ كبيرة، وسط مطالبات بوضع حد لسيطرة هذه العمالة على سوق الأنعام في صبيا.

وارتفعت أسعار الذبائح إلى أرقام قياسية هذه الأيام؛ حيث تصل نسبة الزيادة في الأسعار 40% عن الأيام السابقة؛ دون مبررات تذكر؛ وفقاً لمواطنين.

وطالب مواطنون من الجهات المختصة، بالوقوف على السوق والنظر في العمالة وفي سيطرتهم عليه ورفعهم الأسعار بشكل مضاعف.

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