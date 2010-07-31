"شكري" يؤكد موقف مصر الداعم للحل السياسي الليبي - الليبي ورفض التدخلات الخارجية

وزير الخارجية بحث هاتفيًّا مجمل الأوضاع مع السكرتير العام للأمم المتحدة

بحث سامح شكري، وزير الخارجية المصرية، خلال اتصال هاتفي اليوم بالسكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الوضع في ليبيا.

واستعرض شكري خلال الاتصال موقف مصر الواضح والداعم للحل السياسي الليبي-الليبي، البعيد عن التدخلات الخارجية الساعية للهيمنة على مقدرات الشعب الليبي. مؤكدًا حرص القاهرة على التنسيق الدائم، وبشكل منتظم، مع بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، بما يدفع الحل السياسي قُدمًا على ضوء ما أكده صدور "إعلان القاهرة" مؤخرًا من إمكانية التوصل إلى مثل هذا الحل في إطار المبادئ و"الخلاصات" التي أقرتها قمة برلين.

وشدَّد شكري خلال الاتصال على الدور المهم الذي تضطلع به الأمم المتحدة في الأزمة الليبية، داعيًا إلى تعاون جميع الدول معها من أجل تحقيق غايات وأهداف الشعب الليبي وطموحاته المشروعة.