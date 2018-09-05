"الدوسري" يحصل على ماجستير الموارد البشرية من  جامعة دريك الأمريكية

حصل فهد مبارك الدوسري على درجة الماجستير في تخصص الموارد البشرية
من كلية إدارة الأعمال والإدارة العامة من جامعة دريك Drake university بالولايات المتحدة.
حصل فهد مبارك الدوسري على درجة الماجستير في تخصص الموارد البشرية
من كلية إدارة الأعمال والإدارة العامة من جامعة دريك Drake university بالولايات المتحدة.
حصل فهد مبارك الدوسري على درجة الماجستير في تخصص الموارد البشرية
من كلية إدارة الأعمال والإدارة العامة من جامعة دريك Drake university بالولايات المتحدة.
حصل فهد مبارك الدوسري على درجة الماجستير في تخصص الموارد البشرية
من كلية إدارة الأعمال والإدارة العامة من جامعة دريك Drake university بالولايات المتحدة.