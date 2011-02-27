"رويترز": تسوية وشيكة لقضية الملياردير "الصانع" ومزاد لبيع أصوله بالمليارات

​لتعجيل واحدة من أطول قضايا المديونيات في المملكة

كشفت وكالة "رويترز" أن السلطات السعودية تستعد لبيع أملاك الملياردير معن الصانع، والتي تشتمل على سيارات وعقارات ومنشآت أخرى، في مزاد علني ضمن حملة مكافحة الفساد التي انطلقت منذ أشهر، وسعياً منها للتعجيل في إنهاء واحدة من أطول قضايا المديونيات في المملكة.

وأوضحت الوكالة أن المزاد المخطط له دليل على سير المملكة في طريقها الصحيح لمكافحة الفساد المالي، عقب قيامها بإلقاء القبض على عدد كبير من الأمراء والمسؤولين في نوفمبر الماضي، إلا أنه أُفرج عن أغلبهم عقب القيام بتسويات مالية معهم.

وتعتبر قضية "الصانع" منفصلة عن الحملة، فرجل الأعمال السعودي الذي تم تصنيفه في 2007 من قبل فوربس ضمن أثرى أثرياء العالم الـ100، اعتقلته السلطات أواخر العام الماضي بعد تخلف شركته عن سداد دين يعود للعام 2009.

وكان للصانع استثمارات في عددٍ من الشركات الكبرى، بما في ذلك حصة نسبتها 3.1 % في بنك "إتش. إس. بي. سي"، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له اشتراها في 2007م، وفي ذلك العام، حينما قدرت ثروته الصافية بأكثر من 10 مليارات دولار، وصنفته مجلة "فوربز" ضمن الرجال المائة الأكثر ثراءً في العالم.

لكن حظوظ "الصانع" تغيرت في 2009م، حين انهارت شركته تحت وطأة ديون ثقيلة؛ ما أثار سلسلة من النزاعات القضائية الطويلة حيث أمضى الدائنون السنوات التسع الأخيرة في الملاحقة القضائية لـ"سعد غروب"، التي تتخذ من مدينة الخبر مقراً لها، وتقدر قيمة المديونية على الشركة بين 40 و60 مليار ريال.

ورغبة في إنهاء مستحقات الدائنين، قررت السلطات السعودية تعيين "تحالف إتقان" لبيع الأصول المملوكة للصانع وشركته كما يتجه التحالف للبدء ببيع أصول الشركة في السعودية، خلال الأسابيع المقبلة، بحسب ما نقلته "رويترز" عن مصادر مطلعة.

وعرض "إتقان" بعض العقارات والأراضي المراد بيعها في فيديو على موقع "يوتيوب".

وتتضمن نشرة مصاحبة للبيع قائمة تضم 20 قطعة أرض مملوكة لشركة سعد للتجارة ومعن الصانع.

وتقع معظم العقارات في الخبر، وأكبر وحدة هي قطعة أرض مساحتها 484 ألفا و407 أمتار مربعة تتضمن مباني ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي.

ولا تتضمن النشرة تقييمات، لكن المصادر تقول إن العقارات جرى تقييمها عند حوالي 4.4 مليار ريال استنادًا إلى قائمة رسمية للعقارات قُدمت إلى السلطات.

من ناحية أخرى، أكد مصدر في وزارة العدل لوكالة "رويترز" أن مزاداً آخر سيتم إطلاقه خلال ذلك الشهر لبيع سيارات ومعدات وكميات ضخمة من مواد البناء، وبعض الممتلكات قبل شهر رمضان الذي سيوافق شهر مايو المقبل.

وبحسب مصادر "رويترز" تقدر قيمة ممتلكات "سعد غروب" العقارية بـ3.5 مليارات ريال، فيما يملك الصانع أصولا بـ6.8 مليار ريال معظمها في الرياض والدمام والخبر.

ولدى "سعد" 923 مركبة بين شاحنات وحافلات وسيارات، أما "الصانع" فيملك 26 مركبة منها سيارات "رولز رويس" و"هامر" و"كاديلاك كونكورد".

ولا يشمل البيع مستشفى سعد التخصصى فى الخبر الذى يضم 750 سريرا، والذى تجري الحكومة محادثات مع شركات خاصة لإدارته، وكذلك لا يشمل البيع أصولا أجنبية مملوكة للصانع أو مجموعة سعد غروب.

وحاولت "سعد غروب" العام الماضي التفاوض مع الدائنين تفاديا للتصفية، وعينت مكتباً للاستشارات لتقديم اقتراح تسوية تغطي أربعة مليارات دولار من الديون.

وأبلغت المحكمة "سعد غروب" بأنها تحتاج إلى الحصول على موافقة الدائنين على خطتها في أقرب وقت ممكن، لتنظر المحكمة بعد ذلك في الاقتراح، وفقا لما ذكرته المصادر.