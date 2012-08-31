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"التحالف" يعترض ويدمِّر زورقًا مفخخًا مسيَّرًا عن بُعد من الحديدة

"المالكي": أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء أمس الأحد (30 أغسطس 2020 م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ مسيَّر عن بُعد، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وتفصيلاً، أوضح العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ الذي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيَّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًّا في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدَّد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"التحالف" يعترض ويدمِّر زورقًا مفخخًا مسيَّرًا عن بُعد من الحديدة
سبق

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء أمس الأحد (30 أغسطس 2020 م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ مسيَّر عن بُعد، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وتفصيلاً، أوضح العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ الذي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيَّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًّا في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدَّد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
12:25 AM
اخر تعديل
31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
01:01 AM

"التحالف" يعترض ويدمِّر زورقًا مفخخًا مسيَّرًا عن بُعد من الحديدة

"المالكي": أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن"، العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف البحرية رصدت مساء أمس الأحد (30 أغسطس 2020 م) محاولة للميليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي جنوب البحر الأحمر باستخدام زورق مفخخ مسيَّر عن بُعد، أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة.

وتفصيلاً، أوضح العقيد المالكي أنه تم تدمير الزورق المفخخ الذي يمثل تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية.

وبيّن العقيد المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية تتخذ من محافظة الحديدة مكانًا لإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار والزوارق المفخخة والمسيَّرة عن بُعد، وكذلك نشر الألغام البحرية عشوائيًّا في انتهاك واضح وصريح للقانون الدولي الإنساني، وكذلك انتهاك لنصوص اتفاق (ستوكهولم) لوقف إطلاق النار بالحديدة.

وشدَّد العقيد المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه الميليشيا الإرهابية، وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

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