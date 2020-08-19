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ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية

أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس"

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً بدولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وإعادة التوازن إليها.

وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" بتنفيذ الاتفاق، وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وفرص تطويرها وتنميتها.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية
سبق

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً بدولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وإعادة التوازن إليها.

وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" بتنفيذ الاتفاق، وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وفرص تطويرها وتنميتها.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
10:24 PM
اخر تعديل
20 أغسطس 2020 - 1 محرّم 1442
01:32 AM

ولي العهد يُجري اتصالاً برئيس الوزراء العراقي لبحث الاستقرار في أسواق البترول العالمية

أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
1,487

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً بدولة مصطفى الكاظمي رئيس مجلس الوزراء العراقي.

وجرى خلال الاتصال بحث الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسواق البترول العالمية، وإعادة التوازن إليها.

وفي هذا الصدد أكد الجانبان أهمية التزام جميع الدول الأعضاء في اتفاق "أوبك بلس" بتنفيذ الاتفاق، وآلية التعويض المتفق عليها. كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وفرص تطويرها وتنميتها.

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