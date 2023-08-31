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مستشار قانوني: لا نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها

قال إنها تستطيع التبليغ على أصحاب المقاطع الخادشة للحياء

أكد المحامي والمستشار القانوني تركي آل حصوصة أنه لا يوجد نص نظامي يجرم ويمنع تفتيش الجوال بين الزوجين، مشيراً بأنها خاضعة لسلطة وتقدير القاضي.

وأضاف لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية: "لا يوجد نص نظامي يمنع الزوجة من تفتيش جوال زوجها"، مستدركاً: "لكن تخضع للتعزير؛ لكونها قد تؤدي إلى نتائج كارثية في الحياة الزوجية!".

وفي شأن العلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء، وما قد تتضمنه من محادثات على تطبيقات التواصل، وهل هي كفيلة بإقامة دعوى على طرف ضد آخر بتهمة التحرش؟ أكد المحامي "آل حصوصة" أن رسائل الواتساب وsms وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي كلها تعتبر أدلة وإثباتات، مشيراً بأنه في السابق كانت تؤخذ كقرينة، لكنها الآن يُؤخذ بها قضاء.

وأضاف: "يجب إثبات محادثات ورسائل الواتساب عبر الجهات المختصة، وتعتبر كدليل يستند عليه إذا كانت في محضر ضبط في الشرطة".

ولفت إلى أن أي تشفير يتضمن معنى فيه إساءة يصل إلى الناس يعد جريمة، وقد يكون صاحبها معرضاً للمساءلة القانونية، ويحق للشخص المتضرر رفع قضية عليه في الحق الخاص.

وأوضح أنه يمكن التبليغ عن أصحاب المقاطع المسيئة والخادشة للشريعة وللحياء، مشيراً بأنه بعد جمع الأدلة سيكون الشخص المسيء عرضة للمحاسبة والمساءلة.

‏‫من جهة أخرى، أكد المحامي "آل حصوصة" أن المحاماة من أعلى الوظائف دخلاً في السعودية، لافتاً بأن العرض أقل بكثير من الطلب؛ بسبب قلة عدد المحامين في المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشار قانوني: لا نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها
سبق

أكد المحامي والمستشار القانوني تركي آل حصوصة أنه لا يوجد نص نظامي يجرم ويمنع تفتيش الجوال بين الزوجين، مشيراً بأنها خاضعة لسلطة وتقدير القاضي.

وأضاف لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية: "لا يوجد نص نظامي يمنع الزوجة من تفتيش جوال زوجها"، مستدركاً: "لكن تخضع للتعزير؛ لكونها قد تؤدي إلى نتائج كارثية في الحياة الزوجية!".

وفي شأن العلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء، وما قد تتضمنه من محادثات على تطبيقات التواصل، وهل هي كفيلة بإقامة دعوى على طرف ضد آخر بتهمة التحرش؟ أكد المحامي "آل حصوصة" أن رسائل الواتساب وsms وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي كلها تعتبر أدلة وإثباتات، مشيراً بأنه في السابق كانت تؤخذ كقرينة، لكنها الآن يُؤخذ بها قضاء.

وأضاف: "يجب إثبات محادثات ورسائل الواتساب عبر الجهات المختصة، وتعتبر كدليل يستند عليه إذا كانت في محضر ضبط في الشرطة".

ولفت إلى أن أي تشفير يتضمن معنى فيه إساءة يصل إلى الناس يعد جريمة، وقد يكون صاحبها معرضاً للمساءلة القانونية، ويحق للشخص المتضرر رفع قضية عليه في الحق الخاص.

وأوضح أنه يمكن التبليغ عن أصحاب المقاطع المسيئة والخادشة للشريعة وللحياء، مشيراً بأنه بعد جمع الأدلة سيكون الشخص المسيء عرضة للمحاسبة والمساءلة.

‏‫من جهة أخرى، أكد المحامي "آل حصوصة" أن المحاماة من أعلى الوظائف دخلاً في السعودية، لافتاً بأن العرض أقل بكثير من الطلب؛ بسبب قلة عدد المحامين في المملكة.

31 أغسطس 2021 - 23 محرّم 1443
10:56 PM

مستشار قانوني: لا نص نظامي يمنع تفتيش المرأة لهاتف زوجها

قال إنها تستطيع التبليغ على أصحاب المقاطع الخادشة للحياء

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عبدالحكيم شار - الرياض
5
1,066

أكد المحامي والمستشار القانوني تركي آل حصوصة أنه لا يوجد نص نظامي يجرم ويمنع تفتيش الجوال بين الزوجين، مشيراً بأنها خاضعة لسلطة وتقدير القاضي.

وأضاف لبرنامج الراصد على قناة الإخبارية: "لا يوجد نص نظامي يمنع الزوجة من تفتيش جوال زوجها"، مستدركاً: "لكن تخضع للتعزير؛ لكونها قد تؤدي إلى نتائج كارثية في الحياة الزوجية!".

وفي شأن العلاقات غير الشرعية بين الرجال والنساء، وما قد تتضمنه من محادثات على تطبيقات التواصل، وهل هي كفيلة بإقامة دعوى على طرف ضد آخر بتهمة التحرش؟ أكد المحامي "آل حصوصة" أن رسائل الواتساب وsms وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي كلها تعتبر أدلة وإثباتات، مشيراً بأنه في السابق كانت تؤخذ كقرينة، لكنها الآن يُؤخذ بها قضاء.

وأضاف: "يجب إثبات محادثات ورسائل الواتساب عبر الجهات المختصة، وتعتبر كدليل يستند عليه إذا كانت في محضر ضبط في الشرطة".

ولفت إلى أن أي تشفير يتضمن معنى فيه إساءة يصل إلى الناس يعد جريمة، وقد يكون صاحبها معرضاً للمساءلة القانونية، ويحق للشخص المتضرر رفع قضية عليه في الحق الخاص.

وأوضح أنه يمكن التبليغ عن أصحاب المقاطع المسيئة والخادشة للشريعة وللحياء، مشيراً بأنه بعد جمع الأدلة سيكون الشخص المسيء عرضة للمحاسبة والمساءلة.

‏‫من جهة أخرى، أكد المحامي "آل حصوصة" أن المحاماة من أعلى الوظائف دخلاً في السعودية، لافتاً بأن العرض أقل بكثير من الطلب؛ بسبب قلة عدد المحامين في المملكة.

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