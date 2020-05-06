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الأمن العام يبدأ التحقق ميدانياً من تصاريح التنقل عبر تطبيق "توكلنا"

من خلال مسح الباركود أو عبر إدخال رقم الھوية أو رخصة الإقامة

بدأ الأمن العام، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مباشرة التحقق من تصاريح التنقل لبعض الفئات المستثناة من منع التجوّل من خلال تطبيق "توكلنا" في نسخته التجريبية من خلال مسح الباركود أو عبر إدخال رقم الھوية الوطنیة أو رخصة الإقامة.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، قد أطلقت تطبيق "توكلنا" المعتمد لدى وزارة الصحة؛ وذلك بغرض تمكين الجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجوّل من إصدار التصاريح إلكترونياً لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص.

ويتيح التطبيق الحصول على تراخيص مباشرة لكل الذين تستدعي ظروفهم التنقل خلال فترة منع التجوّل، لكنها ستكون محكومة بحالات خاصة؛ كي لا يتم استثمارها بشكل خاطئ من قِبل البعض، غير أن ذلك سيكون في المرحلة التالية.. وكذلك تمكين مَن لديه مواعيد صحية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم في أثناء أوقات المنع.

ويقدم تطبيق "توكلنا" خدمة إصدار التصاريح الإلكترونية، فضلاً عن تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس "كورونا" في السعودية، وتوفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وسبل الوقاية منه وسيكون التسجيل في التطبيق متاحاً للأفراد من مواطنين ومقيمين.

وسيحتوي التطبيق على عديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجوّل خل الفترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.

تطبيق توكلنا الأمن العام

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأمن العام يبدأ التحقق ميدانياً من تصاريح التنقل عبر تطبيق "توكلنا"
سبق

بدأ الأمن العام، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مباشرة التحقق من تصاريح التنقل لبعض الفئات المستثناة من منع التجوّل من خلال تطبيق "توكلنا" في نسخته التجريبية من خلال مسح الباركود أو عبر إدخال رقم الھوية الوطنیة أو رخصة الإقامة.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، قد أطلقت تطبيق "توكلنا" المعتمد لدى وزارة الصحة؛ وذلك بغرض تمكين الجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجوّل من إصدار التصاريح إلكترونياً لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص.

ويتيح التطبيق الحصول على تراخيص مباشرة لكل الذين تستدعي ظروفهم التنقل خلال فترة منع التجوّل، لكنها ستكون محكومة بحالات خاصة؛ كي لا يتم استثمارها بشكل خاطئ من قِبل البعض، غير أن ذلك سيكون في المرحلة التالية.. وكذلك تمكين مَن لديه مواعيد صحية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم في أثناء أوقات المنع.

ويقدم تطبيق "توكلنا" خدمة إصدار التصاريح الإلكترونية، فضلاً عن تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس "كورونا" في السعودية، وتوفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وسبل الوقاية منه وسيكون التسجيل في التطبيق متاحاً للأفراد من مواطنين ومقيمين.

وسيحتوي التطبيق على عديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجوّل خل الفترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.

06 مايو 2020 - 13 رمضان 1441
11:50 AM

الأمن العام يبدأ التحقق ميدانياً من تصاريح التنقل عبر تطبيق "توكلنا"

من خلال مسح الباركود أو عبر إدخال رقم الھوية أو رخصة الإقامة

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
1
10,573

بدأ الأمن العام، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مباشرة التحقق من تصاريح التنقل لبعض الفئات المستثناة من منع التجوّل من خلال تطبيق "توكلنا" في نسخته التجريبية من خلال مسح الباركود أو عبر إدخال رقم الھوية الوطنیة أو رخصة الإقامة.

وكانت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، قد أطلقت تطبيق "توكلنا" المعتمد لدى وزارة الصحة؛ وذلك بغرض تمكين الجهات الحكومية والخاصة المستثناة من قرار منع التجوّل من إصدار التصاريح إلكترونياً لموظفيها من خلال منصة للجهات الحكومية، وأخرى للقطاع الخاص.

ويتيح التطبيق الحصول على تراخيص مباشرة لكل الذين تستدعي ظروفهم التنقل خلال فترة منع التجوّل، لكنها ستكون محكومة بحالات خاصة؛ كي لا يتم استثمارها بشكل خاطئ من قِبل البعض، غير أن ذلك سيكون في المرحلة التالية.. وكذلك تمكين مَن لديه مواعيد صحية ومندوبي تطبيقات التوصيل من الحصول على التصاريح اللازمة لتيسير تنقلهم في أثناء أوقات المنع.

ويقدم تطبيق "توكلنا" خدمة إصدار التصاريح الإلكترونية، فضلاً عن تقديم معلومات لحظية ومباشرة عن عدد إصابات فيروس "كورونا" في السعودية، وتوفير أحدث التنبيهات والأخبار الطبية الصادرة عن وزارة الصحة حول الفيروس وانتشاره، وسبل الوقاية منه وسيكون التسجيل في التطبيق متاحاً للأفراد من مواطنين ومقيمين.

وسيحتوي التطبيق على عديد من الخصائص التي من شأنها أن تسهم في تسهيل حصولهم على تصاريح التجوّل خل الفترة المنع، مثل: تصاريح الحالات الإنسانية، والحالات الطبية الطارئة، والتصاريح لأغراض التموين.

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