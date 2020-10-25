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واشنطن ترحب بتصنيف غواتيمالا "حزب الله" منظمة إرهابية

بومبيو: خطوة تساعد على قطع قدرته على التخطيط لهجمات إرهابية

رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بتصنيف غواتيمالا "حزب الله" منظمة إرهابية، واصفاً هذه الخطوة المهمة بأنها ستساعد على قطع قدرة "حزب الله" على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال حول العالم.

وفي بيان أشاد بومبيو، بغواتيمالا بانضمامها إلى قائمة متزايدة من الدول التي كشفت "حزب الله" على حقيقته، ليس كمدافع عن لبنان، بل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود مكرسة للدفع بأجندة إيران الخبيثة.

ووفق "سكاي نيوز"، قال وزير الخارجية الأميركي إن "حزب الله" كتنظيمَي "القاعدة" و"داعش"، يتمتع بانتشار عالمي في السنوات الأخيرة وعملياته ومؤامراته طالت الأمريكتين ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تواصل دعوة شركائها لتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، والاعتراف بأنه لا يوجد فرق بين ما يسمى الجناح العسكري والسياسي للمنظمة، واتخاذ أيّ إجراء ممكن لمنع نشطاء "حزب الله" ومجنديهم ومموليه من العمل في أراضيهم.

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واشنطن ترحب بتصنيف غواتيمالا "حزب الله" منظمة إرهابية
سبق

رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بتصنيف غواتيمالا "حزب الله" منظمة إرهابية، واصفاً هذه الخطوة المهمة بأنها ستساعد على قطع قدرة "حزب الله" على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال حول العالم.

وفي بيان أشاد بومبيو، بغواتيمالا بانضمامها إلى قائمة متزايدة من الدول التي كشفت "حزب الله" على حقيقته، ليس كمدافع عن لبنان، بل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود مكرسة للدفع بأجندة إيران الخبيثة.

ووفق "سكاي نيوز"، قال وزير الخارجية الأميركي إن "حزب الله" كتنظيمَي "القاعدة" و"داعش"، يتمتع بانتشار عالمي في السنوات الأخيرة وعملياته ومؤامراته طالت الأمريكتين ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تواصل دعوة شركائها لتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، والاعتراف بأنه لا يوجد فرق بين ما يسمى الجناح العسكري والسياسي للمنظمة، واتخاذ أيّ إجراء ممكن لمنع نشطاء "حزب الله" ومجنديهم ومموليه من العمل في أراضيهم.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:27 AM

واشنطن ترحب بتصنيف غواتيمالا "حزب الله" منظمة إرهابية

بومبيو: خطوة تساعد على قطع قدرته على التخطيط لهجمات إرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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رحب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، بتصنيف غواتيمالا "حزب الله" منظمة إرهابية، واصفاً هذه الخطوة المهمة بأنها ستساعد على قطع قدرة "حزب الله" على التخطيط لهجمات إرهابية وجمع الأموال حول العالم.

وفي بيان أشاد بومبيو، بغواتيمالا بانضمامها إلى قائمة متزايدة من الدول التي كشفت "حزب الله" على حقيقته، ليس كمدافع عن لبنان، بل كمنظمة إرهابية عابرة للحدود مكرسة للدفع بأجندة إيران الخبيثة.

ووفق "سكاي نيوز"، قال وزير الخارجية الأميركي إن "حزب الله" كتنظيمَي "القاعدة" و"داعش"، يتمتع بانتشار عالمي في السنوات الأخيرة وعملياته ومؤامراته طالت الأمريكتين ومنطقة الشرق الأوسط وقارة أوروبا وإفريقيا وآسيا.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تواصل دعوة شركائها لتصنيف "حزب الله" منظمة إرهابية، والاعتراف بأنه لا يوجد فرق بين ما يسمى الجناح العسكري والسياسي للمنظمة، واتخاذ أيّ إجراء ممكن لمنع نشطاء "حزب الله" ومجنديهم ومموليه من العمل في أراضيهم.

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