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بعد أن أكدت انتهاء الهجوم .. إيران تعترف باستمرار انقطاع الإنترنت

"جهرمي" وصفه بأنه الأكبر في تاريخ البلاد

كشفت إيران اليوم (الأحد) حقائق جديدة عن حجم الهجوم السيبراني، الذي استهدف شبكة اتصالاتها وتسبب في قطع خدمة الإنترنت.

فبعد أن أكدت إيران أمس انتهاء الهجوم واستمراره لساعات فقط، اعترف وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، في مؤتمر صحفي، اليوم أن "الخلل في الإنترنت لا يزال متواصلاً والعدو لا يزال مصرًا على التأثير على شبكة الإنترنت في إيران".

ووصف "جهرمي" الهجوم الإلكتروني بأنه الأكبر في تاريخ إيران، مشيراً إلى أنه يواكب استعداداتها لإطلاق قمرها الصناعي "ظفر" إلى الفضاء، وفقاً لـ"الحرة".

وزعم وزير الاتصالات أن "العدو يسعى إلى قطع الإنترنت في إيران على أعتاب الذكرى 41 لانتصار الثورة".

إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد أن أكدت انتهاء الهجوم .. إيران تعترف باستمرار انقطاع الإنترنت
سبق

كشفت إيران اليوم (الأحد) حقائق جديدة عن حجم الهجوم السيبراني، الذي استهدف شبكة اتصالاتها وتسبب في قطع خدمة الإنترنت.

فبعد أن أكدت إيران أمس انتهاء الهجوم واستمراره لساعات فقط، اعترف وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، في مؤتمر صحفي، اليوم أن "الخلل في الإنترنت لا يزال متواصلاً والعدو لا يزال مصرًا على التأثير على شبكة الإنترنت في إيران".

ووصف "جهرمي" الهجوم الإلكتروني بأنه الأكبر في تاريخ إيران، مشيراً إلى أنه يواكب استعداداتها لإطلاق قمرها الصناعي "ظفر" إلى الفضاء، وفقاً لـ"الحرة".

وزعم وزير الاتصالات أن "العدو يسعى إلى قطع الإنترنت في إيران على أعتاب الذكرى 41 لانتصار الثورة".

09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441
04:57 PM

بعد أن أكدت انتهاء الهجوم .. إيران تعترف باستمرار انقطاع الإنترنت

"جهرمي" وصفه بأنه الأكبر في تاريخ البلاد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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كشفت إيران اليوم (الأحد) حقائق جديدة عن حجم الهجوم السيبراني، الذي استهدف شبكة اتصالاتها وتسبب في قطع خدمة الإنترنت.

فبعد أن أكدت إيران أمس انتهاء الهجوم واستمراره لساعات فقط، اعترف وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، في مؤتمر صحفي، اليوم أن "الخلل في الإنترنت لا يزال متواصلاً والعدو لا يزال مصرًا على التأثير على شبكة الإنترنت في إيران".

ووصف "جهرمي" الهجوم الإلكتروني بأنه الأكبر في تاريخ إيران، مشيراً إلى أنه يواكب استعداداتها لإطلاق قمرها الصناعي "ظفر" إلى الفضاء، وفقاً لـ"الحرة".

وزعم وزير الاتصالات أن "العدو يسعى إلى قطع الإنترنت في إيران على أعتاب الذكرى 41 لانتصار الثورة".

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