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"الأرصاد" تتوقّع حالة ماطرة تمتد 3 أيام وتتأثر بها 8 مناطق

قالت: تبدأ غداً وتستمر للجمعة ومكة المكرّمة والرياض بينها

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تتأثر بها أجزاءٌ من 8 مناطق؛ بينها: الرياض، القصيم، الشرقية؛ اعتباراً من يوم غد.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تتهيّأ الفرصة -بمشيئة الله- يوم غد الأربعاء، لهطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، كذلك على مرتفعات مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، والتي يتوقع أن يستمر تأثيرها إلى يوم الجمعة.

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"الأرصاد" تتوقّع حالة ماطرة تمتد 3 أيام وتتأثر بها 8 مناطق
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تتأثر بها أجزاءٌ من 8 مناطق؛ بينها: الرياض، القصيم، الشرقية؛ اعتباراً من يوم غد.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تتهيّأ الفرصة -بمشيئة الله- يوم غد الأربعاء، لهطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، كذلك على مرتفعات مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، والتي يتوقع أن يستمر تأثيرها إلى يوم الجمعة.

31 مارس 2020 - 7 شعبان 1441
11:36 AM

"الأرصاد" تتوقّع حالة ماطرة تمتد 3 أيام وتتأثر بها 8 مناطق

قالت: تبدأ غداً وتستمر للجمعة ومكة المكرّمة والرياض بينها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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10,806

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تتأثر بها أجزاءٌ من 8 مناطق؛ بينها: الرياض، القصيم، الشرقية؛ اعتباراً من يوم غد.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تتهيّأ الفرصة -بمشيئة الله- يوم غد الأربعاء، لهطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، كذلك على مرتفعات مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، والتي يتوقع أن يستمر تأثيرها إلى يوم الجمعة.

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