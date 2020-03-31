"الأرصاد" تتوقّع حالة ماطرة تمتد 3 أيام وتتأثر بها 8 مناطق

قالت: تبدأ غداً وتستمر للجمعة ومكة المكرّمة والرياض بينها

قالت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، إن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية تتأثر بها أجزاءٌ من 8 مناطق؛ بينها: الرياض، القصيم، الشرقية؛ اعتباراً من يوم غد.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في "تويتر": تتهيّأ الفرصة -بمشيئة الله- يوم غد الأربعاء، لهطول أمطار رعدية على أجزاءٍ من مناطق: الرياض، القصيم، الشرقية، كذلك على مرتفعات مناطق: مكة المكرّمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، والتي يتوقع أن يستمر تأثيرها إلى يوم الجمعة.