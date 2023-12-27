النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 524 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 142 خلال الـ24 ساعة الماضية

بـ"روبوت موسم الرياض".. "بوليفارد رياض سيتي" تجذب زوارها

من خلال إطلاق 15 روبوتاً تتحدث اللهجة "العامية" للمملكة

جذبت منطقة "بوليفارد رياض سيتي" -إحدى مناطق موسم الرياض 2021- زوارها من خلال إطلاق 15 روبوتاً تتحدث اللهجة "العامية" للمملكة، وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي؛ إذ يستقبل الروبوت الزوار بالترحيب بهم، والتفاعل معهم عبر العديد من الرقصات الاستعراضية، والإجابة عن أسئلتهم عن المنطقة.

ويخصص الموسم للروبوتات جولة على مواقع الموسم الأخرى مثل: "الرياض ونتر وندر لاند" و"فيا رياض".

وتعد منطقة "بوليفارد رياض سيتي" -التي تقع شمال العاصمة الرياض-واحدة من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، حيث توفر أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، التي انطلقت في الـ 20 من أكتوبر 2021م، وتضم: شارع ذا آلي، والحدائق، والنافورة الراقصة، ومراكز الألعاب العالمية، والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.

يُذكر أن منطقة "بوليفارد رياض سيتي" استقبلت مؤخرًا ذوي الشهداء برقصة جماعية خاصة قامت بها الروبوتات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بـ"روبوت موسم الرياض".. "بوليفارد رياض سيتي" تجذب زوارها
سبق

جذبت منطقة "بوليفارد رياض سيتي" -إحدى مناطق موسم الرياض 2021- زوارها من خلال إطلاق 15 روبوتاً تتحدث اللهجة "العامية" للمملكة، وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي؛ إذ يستقبل الروبوت الزوار بالترحيب بهم، والتفاعل معهم عبر العديد من الرقصات الاستعراضية، والإجابة عن أسئلتهم عن المنطقة.

ويخصص الموسم للروبوتات جولة على مواقع الموسم الأخرى مثل: "الرياض ونتر وندر لاند" و"فيا رياض".

وتعد منطقة "بوليفارد رياض سيتي" -التي تقع شمال العاصمة الرياض-واحدة من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، حيث توفر أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، التي انطلقت في الـ 20 من أكتوبر 2021م، وتضم: شارع ذا آلي، والحدائق، والنافورة الراقصة، ومراكز الألعاب العالمية، والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.

يُذكر أن منطقة "بوليفارد رياض سيتي" استقبلت مؤخرًا ذوي الشهداء برقصة جماعية خاصة قامت بها الروبوتات.

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
06:34 PM

بـ"روبوت موسم الرياض".. "بوليفارد رياض سيتي" تجذب زوارها

من خلال إطلاق 15 روبوتاً تتحدث اللهجة "العامية" للمملكة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
426

جذبت منطقة "بوليفارد رياض سيتي" -إحدى مناطق موسم الرياض 2021- زوارها من خلال إطلاق 15 روبوتاً تتحدث اللهجة "العامية" للمملكة، وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي؛ إذ يستقبل الروبوت الزوار بالترحيب بهم، والتفاعل معهم عبر العديد من الرقصات الاستعراضية، والإجابة عن أسئلتهم عن المنطقة.

ويخصص الموسم للروبوتات جولة على مواقع الموسم الأخرى مثل: "الرياض ونتر وندر لاند" و"فيا رياض".

وتعد منطقة "بوليفارد رياض سيتي" -التي تقع شمال العاصمة الرياض-واحدة من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، حيث توفر أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، التي انطلقت في الـ 20 من أكتوبر 2021م، وتضم: شارع ذا آلي، والحدائق، والنافورة الراقصة، ومراكز الألعاب العالمية، والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.

يُذكر أن منطقة "بوليفارد رياض سيتي" استقبلت مؤخرًا ذوي الشهداء برقصة جماعية خاصة قامت بها الروبوتات.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,944
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,018
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,595
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,512

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي
قالت لي..!!

قالت لي..!!

ساير المنيعي
مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

مخالفة عدم وجود الصامولي؟!

عبدالرحمن المرشد
جيل الروابط الإلكترونية

جيل الروابط الإلكترونية

محمد الصيعري
الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

الشذوذ العالمي.. إلى أين؟

صالح مطر الغامدي
ثقافة الفرح

ثقافة الفرح

حسن آل عمير
حنا بدو

حنا بدو

حمد خالد العرق
رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

رسالة في بريد النساء.. هذا هو الطريق..!

ماجد آل حسنه
كيف حال مشاعرك؟

كيف حال مشاعرك؟

مها عبدالله الحقباني
إمبراطورية السلام العالمي

إمبراطورية السلام العالمي

عبدالمحسن الحارثي
الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

الإعلام الصحي والمتحور الجديد "أوميكرون".. تحدٍّ جديد

عبدالعزيز الفريان
لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة