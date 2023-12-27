بـ"روبوت موسم الرياض".. "بوليفارد رياض سيتي" تجذب زوارها

من خلال إطلاق 15 روبوتاً تتحدث اللهجة "العامية" للمملكة

جذبت منطقة "بوليفارد رياض سيتي" -إحدى مناطق موسم الرياض 2021- زوارها من خلال إطلاق 15 روبوتاً تتحدث اللهجة "العامية" للمملكة، وذلك منذ شهر نوفمبر الماضي؛ إذ يستقبل الروبوت الزوار بالترحيب بهم، والتفاعل معهم عبر العديد من الرقصات الاستعراضية، والإجابة عن أسئلتهم عن المنطقة.

ويخصص الموسم للروبوتات جولة على مواقع الموسم الأخرى مثل: "الرياض ونتر وندر لاند" و"فيا رياض".

وتعد منطقة "بوليفارد رياض سيتي" -التي تقع شمال العاصمة الرياض-واحدة من أهم الوجهات السياحية في موسم الرياض 2021، حيث توفر أكبر الفعاليات الترفيهية في المملكة، التي انطلقت في الـ 20 من أكتوبر 2021م، وتضم: شارع ذا آلي، والحدائق، والنافورة الراقصة، ومراكز الألعاب العالمية، والمطاعم والمقاهي، إضافة إلى العديد من المسارح المخصصة للعروض المسرحية والغنائية.

يُذكر أن منطقة "بوليفارد رياض سيتي" استقبلت مؤخرًا ذوي الشهداء برقصة جماعية خاصة قامت بها الروبوتات.