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بالفيديو.. حريق هائل يلتهم مخازن "أمازون" الأمريكية

انتشر بسرعة غير عادية إلى حد كبير دون إصابات

أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق هائل في مخازن تابعة لشركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة على الإنترنت، خلال ساعات عمل الموظفين داخلها.

وأظهر مقطع فيديو لهيبًا ضخمًا وأعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المخازن الكبيرة التابعة لشركة "أمازون" في مدينة ريدلاندز جنوبي كاليفورنيا؛ وفق ما ذكرت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية.

وأتت نيران الحريق الذي وقع أثناء وجود موظفين داخل المخازن، على العديد من سيارات الشحن التي كانت متوقفة خارجها، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى من جراء الواقعة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية": يحاول المحققون في مدينة ريدلاندز تحديد سبب الحريق الذي اندلع في وقت مبكر من صباح الجمعة، بينما كان نحو 40 موظفًا يعملون داخلها.

وفي رواية لإحدى الموظفات: كان الموظفون يركضون باتجاه المخارج، وفي غضون 15 دقيقة انهار الجزء الخلفي من المبنى وانفجر".

وقالت شركة "أمازون" في بيان: إن المستودعات تديرها شركة خارجية، وتساعد عملاق التجارة الإلكترونية في شحن السلع الكبيرة الحجم.

وأضافت في بيانها: "نحن سعداء بأن الجميع في أمان، ونشكر جهود رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث".

لكنّ موظفًا يدعى كريس سميث، شكّك في فعالية إجراءات السلامة بالشركة، عندما قال: "لم أسمع أي إنذار للحريق، ولم أر أي رشاشات للمياه تعمل. لا شيء".

وأوضح جيم توبولسكي رئيس مكافحة الحرائق في ريدلاندز: "هذا مقلق للغاية؛ المبنى مجهز بأحدث المعدات فيما يتعلق بأنظمة الحماية من الحرائق".

ووصف توبولسكي السرعة التي انتشرت بها النيران في المبنى بـ"غير عادية إلى حد كبير".

أمازون

الرئيسية/ محطات

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بالفيديو.. حريق هائل يلتهم مخازن "أمازون" الأمريكية
سبق

أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق هائل في مخازن تابعة لشركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة على الإنترنت، خلال ساعات عمل الموظفين داخلها.

وأظهر مقطع فيديو لهيبًا ضخمًا وأعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المخازن الكبيرة التابعة لشركة "أمازون" في مدينة ريدلاندز جنوبي كاليفورنيا؛ وفق ما ذكرت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية.

وأتت نيران الحريق الذي وقع أثناء وجود موظفين داخل المخازن، على العديد من سيارات الشحن التي كانت متوقفة خارجها، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى من جراء الواقعة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية": يحاول المحققون في مدينة ريدلاندز تحديد سبب الحريق الذي اندلع في وقت مبكر من صباح الجمعة، بينما كان نحو 40 موظفًا يعملون داخلها.

وفي رواية لإحدى الموظفات: كان الموظفون يركضون باتجاه المخارج، وفي غضون 15 دقيقة انهار الجزء الخلفي من المبنى وانفجر".

وقالت شركة "أمازون" في بيان: إن المستودعات تديرها شركة خارجية، وتساعد عملاق التجارة الإلكترونية في شحن السلع الكبيرة الحجم.

وأضافت في بيانها: "نحن سعداء بأن الجميع في أمان، ونشكر جهود رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث".

لكنّ موظفًا يدعى كريس سميث، شكّك في فعالية إجراءات السلامة بالشركة، عندما قال: "لم أسمع أي إنذار للحريق، ولم أر أي رشاشات للمياه تعمل. لا شيء".

وأوضح جيم توبولسكي رئيس مكافحة الحرائق في ريدلاندز: "هذا مقلق للغاية؛ المبنى مجهز بأحدث المعدات فيما يتعلق بأنظمة الحماية من الحرائق".

ووصف توبولسكي السرعة التي انتشرت بها النيران في المبنى بـ"غير عادية إلى حد كبير".

06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
11:48 AM
اخر تعديل
06 يونيو 2020 - 14 شوّال 1441
04:28 PM

بالفيديو.. حريق هائل يلتهم مخازن "أمازون" الأمريكية

انتشر بسرعة غير عادية إلى حد كبير دون إصابات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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19,768

أفادت وسائل إعلام أمريكية باندلاع حريق هائل في مخازن تابعة لشركة "أمازون"، عملاق التجارة الإلكترونية والبيع بالتجزئة على الإنترنت، خلال ساعات عمل الموظفين داخلها.

وأظهر مقطع فيديو لهيبًا ضخمًا وأعمدة من الدخان الأسود تتصاعد من المخازن الكبيرة التابعة لشركة "أمازون" في مدينة ريدلاندز جنوبي كاليفورنيا؛ وفق ما ذكرت شبكة "سي بي إس" الإخبارية الأميركية.

وأتت نيران الحريق الذي وقع أثناء وجود موظفين داخل المخازن، على العديد من سيارات الشحن التي كانت متوقفة خارجها، لكن لحسن الحظ لم يصب أحد بأذى من جراء الواقعة.

ووفقًا لـ"سكاي نيوز عربية": يحاول المحققون في مدينة ريدلاندز تحديد سبب الحريق الذي اندلع في وقت مبكر من صباح الجمعة، بينما كان نحو 40 موظفًا يعملون داخلها.

وفي رواية لإحدى الموظفات: كان الموظفون يركضون باتجاه المخارج، وفي غضون 15 دقيقة انهار الجزء الخلفي من المبنى وانفجر".

وقالت شركة "أمازون" في بيان: إن المستودعات تديرها شركة خارجية، وتساعد عملاق التجارة الإلكترونية في شحن السلع الكبيرة الحجم.

وأضافت في بيانها: "نحن سعداء بأن الجميع في أمان، ونشكر جهود رجال الإطفاء الذين استجابوا للحادث".

لكنّ موظفًا يدعى كريس سميث، شكّك في فعالية إجراءات السلامة بالشركة، عندما قال: "لم أسمع أي إنذار للحريق، ولم أر أي رشاشات للمياه تعمل. لا شيء".

وأوضح جيم توبولسكي رئيس مكافحة الحرائق في ريدلاندز: "هذا مقلق للغاية؛ المبنى مجهز بأحدث المعدات فيما يتعلق بأنظمة الحماية من الحرائق".

ووصف توبولسكي السرعة التي انتشرت بها النيران في المبنى بـ"غير عادية إلى حد كبير".

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