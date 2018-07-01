بسبب "لافتة عنصرية" .. فيفا يُغرم جماهير منتخب روسيا

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، غرامة مالية على الاتحاد الروسي لكرة القدم بسبب رفع مشجعيه لافتة عنصرية خلال المباراة التي جمعت منتخبه مع منتخب الأوروجواي.

وذكرت لجنة الانضباط في فيفا أن الغرامة تصل قيمتها إلى نحو عشرة آلاف دولار أمريكي، إضافة إلى إعطاء الاتحاد إنذارًا بعد أن رفع مشجعون روس لافتة تحمل الرقم 88، والذي يستخدمه مؤيدو النازية كرمز لـ"تحية هتلر".

وكان الاتحاد الصربي لكرة القدم قد تلقى أيضًا إنذارًا وغرامة لاستخدام جمهوره لافتة عنصرية في مباراة المنتخب أمام البرازيل. وبلغت قيمة الغرامة نحو عشرين ألف دولار.

ولم تتوقف الغرامات والإنذارات هنا، إذ غُرِّم الاتحادان المكسيكي والمغربي بسبب انتهاكات قام بها الجمهور، وإلقاؤه قاذورات وأشياء على أرض الملعب.