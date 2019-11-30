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3 جرحى بعملية طعن في هولندا

في سوق تجارية بمدينة لاهاي

أصيب ثلاثة أشخاص مساء أمس بعملية طعن في سوق تجارية بمدينة لاهاي في هولندا.

وقالت شرطة لاهاي في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر: "هجوم بسكين وعدد من الجرحى في غروتماركسترات في لاهاي"، مشيرة إلى تواجد أجهزة الإسعاف في المكان.

وأوضحت الشرطة أنه بلغ عدد المصابين بالهجوم ثلاثة أشخاص, ولم تدل السلطات الهولندية بمعلومات إضافية عن ملابسات الهجوم.

هولندا

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3 جرحى بعملية طعن في هولندا
سبق

أصيب ثلاثة أشخاص مساء أمس بعملية طعن في سوق تجارية بمدينة لاهاي في هولندا.

وقالت شرطة لاهاي في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر: "هجوم بسكين وعدد من الجرحى في غروتماركسترات في لاهاي"، مشيرة إلى تواجد أجهزة الإسعاف في المكان.

وأوضحت الشرطة أنه بلغ عدد المصابين بالهجوم ثلاثة أشخاص, ولم تدل السلطات الهولندية بمعلومات إضافية عن ملابسات الهجوم.

30 نوفمبر 2019 - 3 ربيع الآخر 1441
10:24 AM

3 جرحى بعملية طعن في هولندا

في سوق تجارية بمدينة لاهاي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أصيب ثلاثة أشخاص مساء أمس بعملية طعن في سوق تجارية بمدينة لاهاي في هولندا.

وقالت شرطة لاهاي في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر: "هجوم بسكين وعدد من الجرحى في غروتماركسترات في لاهاي"، مشيرة إلى تواجد أجهزة الإسعاف في المكان.

وأوضحت الشرطة أنه بلغ عدد المصابين بالهجوم ثلاثة أشخاص, ولم تدل السلطات الهولندية بمعلومات إضافية عن ملابسات الهجوم.

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