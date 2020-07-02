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انتهاء عملية "أم الهيمان" بالكويت.. المسلح قَتَل نفسه بعد محاصرته

مطلوب وقام بإطلاق أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية

قام مسلح أم الهيمان بالكويت، بإطلاق النار على نفسه داخل منزله، بعد أن حاصرته الشرطة بمنطقة "علي صباح السالم"، حسب ما ذكرته مصادر أمنية.

وأوضحت الشرطة الكويتية بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن مسلح "أم الهيمان" هو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس.

وكانت قوات الأمن الكويتية قد أعلنت عن التعامل مع أحد الأشخاص المطلوبين وهو مسلح؛ حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.

وأضافت: "تمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع".

الكويت

الرئيسية/ أخبار العالم

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انتهاء عملية "أم الهيمان" بالكويت.. المسلح قَتَل نفسه بعد محاصرته
سبق

قام مسلح أم الهيمان بالكويت، بإطلاق النار على نفسه داخل منزله، بعد أن حاصرته الشرطة بمنطقة "علي صباح السالم"، حسب ما ذكرته مصادر أمنية.

وأوضحت الشرطة الكويتية بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن مسلح "أم الهيمان" هو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس.

وكانت قوات الأمن الكويتية قد أعلنت عن التعامل مع أحد الأشخاص المطلوبين وهو مسلح؛ حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.

وأضافت: "تمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع".

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
09:20 AM
اخر تعديل
02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
10:28 AM

انتهاء عملية "أم الهيمان" بالكويت.. المسلح قَتَل نفسه بعد محاصرته

مطلوب وقام بإطلاق أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,487

قام مسلح أم الهيمان بالكويت، بإطلاق النار على نفسه داخل منزله، بعد أن حاصرته الشرطة بمنطقة "علي صباح السالم"، حسب ما ذكرته مصادر أمنية.

وأوضحت الشرطة الكويتية بحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أن مسلح "أم الهيمان" هو عسكري سابق وقد أصاب نفسه في الرأس.

وكانت قوات الأمن الكويتية قد أعلنت عن التعامل مع أحد الأشخاص المطلوبين وهو مسلح؛ حيث قام بإطلاق عدة أعيرة نارية أصابت مركبة إحدى القيادات الأمنية وأحد المنازل المجاورة.

وأضافت: "تمت محاصرة المنزل بمنطقة علي صباح السالم والسيطرة على الموقع".

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